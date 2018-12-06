У 2018 році "Чернігівгаз" виявив понад 1,5 тис. порушень в роботі газових лічильників

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Українське законодавство передбачає застосування штрафних санкцій до порушників, що незаконно споживають блакитне паливо

За січень-листопад 2018 року працівниками ПАТ "Чернігівгаз" зафіксовано 2,5 тис. фактів незаконного споживання газу. У 60% випадків, а це в 1522 будинках, зафіксований некоректний облік газу, з них 554 вдалися до прихованого втручання в роботу лічильника з метою зниження показань. Такий спосіб "заощадити" блакитне паливо обійдеться порушникам у 843 тис. гривень штрафів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Українське законодавство передбачає застосування штрафних санкцій до порушників, що незаконно споживають блакитне паливо. Середній розмір відшкодувань за шкоду, заподіяну державі через крадіжки газу в побуті, може коливатися від 20 до 800 тис. гривень, а штрафи деяким недобросовісним промпідприємствам обчислюються мільйонами.

Протягом 2017 року в Чернігівській області було зафіксовано понад 2,3 тис. порушень, пов'язаних з несанкціонованим використанням газу, а за 11 місяців поточного року близько 2,5 тис. подібних фактів. Це на 400 або 17% порушень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Згідно з результатами комісії в цьому році на газових аферистів накладені штрафні санкції на суму понад 2,4 млн гривень.

"Найчастіше порушники вдаються до махінацій з лічильниками, свідомо намагаючись зменшити їх показання. У 2018 році було викрито 554 таких випадки. Друге "по популярності" порушення - самовільне відновлення газоспоживання - 122 випадку. Проте найнебезпечнішим є облаштування незаконних врізок у газову мережу. У цьому році зафіксовано 7 фактів", - повідомив директор з безпеки "Чернігівгазу" Сергій Лещенко.

Також у прес-службі повідомляють, що останнім часом поширилася практика придбання сумнівних торгових точках та інтернет-магазинах лічильників газу із змінною конструкцією, що дозволяє недобросовісним споживачам підкручувати показники. Як правило, такі "хитрощі" досить легко викриваються фахівцями газової компанії.

Так, в листопаді цього року, у жителя м. Бахмач було виявлено несанкціоноване втручання в роботу газового лічильника. В ході проведення експертизи лічильника було доведено застосування магнітного поля на роботу облікового механізму, що гальмувало облік газу до повної зупинки. При обстеженні приладу зафіксовані певні зміни, не передбачені конструкцією заводу-виробника. За рішенням комісії порушника були нараховані штрафні санкції на суму понад 58 тис. гривень.

Прес-служба повідомляє, що не менш резонансний факт крадіжки газу виявлений в смт Ладан, де фахівцями "Чернігівгазу" була виявлена врізання в систему газопостачання. Через саморобний отвір у газопроводі, по гумовому шлангу під землею порушник провів газ в кухню. Внаслідок таких протиправних дій сума збитків, завданих компанії, перевищила 55 тис. гривень.

За фактами виявлених порушень, у відповідності з вимогами Кодексу ГРС, споживачам донараховуються невраховані обсяги газу набагато більші, ніж при законному споживанні. Крім того, господарям слід пам'ятати, що будь-яке некваліфіковане втручання в газову мережу несе загрозу вибухів і отруєнь.

У прес-службі також нагадали, що кожен житель Чернігівської області може конфіденційно оповістити працівників газової компанії про відомі йому випадки незаконного використання газу. Для цього потрібно зателефонувати або відправити sms на номер 5104 і повідомити адресу, за якою помічена крадіжка енергоносія.