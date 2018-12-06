В 2018 году "Черниговгаз" выявил свыше 1,5 тыс. нарушений в работе газовых счетчиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинское законодательство предусматривает применение штрафных санкций к нарушителям, незаконно потребляющим голубое топливо

За январь-ноябрь 2018 года работниками ПАО "Черниговгаз" зафиксировано 2,5 тыс. фактов незаконного потребления газа. В 60% случаев, а это в 1522 домах, зафиксирован некорректный учет газа, из них 554 прибегли к скрытому вмешательству в работу счетчика с целью снижения показаний. Такой способ "сэкономить" голубое топливо обойдется нарушителям в 843 тыс. гривень штрафов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Украинское законодательство предусматривает применение штрафных санкций к нарушителям, незаконно потребляющим голубое топливо. Средний размер возмещений за ущерб, нанесенный государству из-за кражи газа в быту, может колебаться от 20 до 800 тыс. гривен, а штрафы некоторым недобросовестным промпредприятиям исчисляются миллионами.

В течение 2017 года в Черниговской области было зафиксировано более 2,3 тыс. нарушений, связанных с несанкционированным использованием газа, а за 11 месяцев текущего года около 2,5 тыс. подобных фактов. Это на 400 или 17% нарушений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно результатам комиссии в этом году на газовых аферистов наложены штрафные санкции на сумму более 2,4 млн гривен.

"Чаще всего нарушители прибегают к махинациям со счетчиками, сознательно пытаясь уменьшить их показания. В 2018 году было раскрыто 554 таких случая. Второе "по популярности" нарушение - самовольное возобновление газопотребления - 122 случая. Однако самым опасным является обустройство незаконных врезок в газовую сеть. В этом году зафиксировано 7 фактов", - сообщил директор по безопасности "Черниговгаза" Сергей Лещенко.

Также в пресс-службе сообщают, что в последнее время распространилась практика приобретения в сомнительных торговых точках и интернет-магазинах счетчиков газа с изменяемой конструкцией, что позволяет недобросовестным потребителям подкручивать показатели. Как правило, такие "хитрости" довольно легко разоблачаются специалистами газовой компании.

Так, в ноябре этого года, у жителя г. Бахмач было выявлено несанкционированное вмешательство в работу газового счетчика. В ходе проведения экспертизы счетчика было доказано применение магнитного поля на работу учетного механизма, что тормозило учет газа до полной остановки. При обследовании прибора зафиксированы определенные изменения, не предусмотренные конструкцией завода-производителя. По решению комиссии нарушителю были начислены штрафные санкции на сумму свыше 58 тыс. гривен.

Пресс-служба сообщает, что не менее резонансный факт кражи газа обнаружен в пгт Ладан, где специалистами "Черниговгаза" была выявлена врезка в систему газоснабжения. Через самодельное отверстие в газопроводе, по резиновому шлангу под землей нарушитель провел газ в кухню. Вследствие таких противоправных действий сумма ущерба, нанесенного компании, превысила 55 тыс. гривен.

По фактам выявленных нарушений, в соответствии с требованиями Кодекса ГРС, потребителям доначисляются неучтенные объемы газа гораздо большие, чем при законном потреблении. Кроме того, хозяевам следует помнить, что любое неквалифицированное вмешательство в газовую сеть несет угрозу взрывов и отравлений.

В пресс-службе также напомнили, что каждый житель Черниговской области может конфиденциально оповестить работников газовой компании об известных ему случаях незаконного использования газа. Для этого нужно позвонить или отправить СМС на номер 5104 и сообщить адрес, по которому замечена кража энергоносителя.