Комiтет з питань економічної політики розпочав розгляд звіту Кабміну

На засіданні присутній Гройсман

Комітет з питань економічної політики почав розглядати звіт Кабінету міністрів за 2017 рік. Про це повідомив голова комітету ВР з питань економічної політики Андрій Іванчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Перше питання - звіт Кабінету міністрів", - заявив Іванчук і додав, що розглянути звіт раніше не вдалось за технічних причин.

На засіданні присутній прем`єр-міністр України Володимир Гройсман.

"...нам вдалося у минулому році досягти 2,5% економічного зростання. За перший квартал цього року ВВП України зріс на 3,1%. Далі ми поставили мету - 5% і вище", - повідомив Гройсман.

Звіт Уряду в комітеті Ради: нам вдалося у минулому році досягти 2,5% економічного зростання. За перший квартал цього року ВВП України зріс на 3,1%. Далі ми поставили мету - 5% і вище. Все це ми конвертуємо у добробут громадян. Доходи громадян мають випереджати інфляцію. pic.twitter.com/tJ9IlVcD9a — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

Нагадаємо, раніше сьогодні, 20 червня, Кабмін прийняв стратегію модернізації обліку та фінансової звітності в держсекторі до 2025.

Зазначимо, метою стратегії є підвищення якості, повноти та достовірності даних фінансової звітності, на основі яких приймаються управлінські рішення у сфері державних фінансів.