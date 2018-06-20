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Комiтет з питань економічної політики розпочав розгляд звіту Кабміну

НовиниПолітика    20.06.2018 - 14:59
Фото: Комiтет з питань економічної політики (УНІАН)
Фото: Комiтет з питань економічної політики (УНІАН)

На засіданні присутній Гройсман

Комітет з питань економічної політики почав розглядати звіт Кабінету міністрів за 2017 рік. Про це повідомив голова комітету ВР з питань економічної політики Андрій Іванчук, передає кореспондент РБК-Україна

"Перше питання - звіт Кабінету міністрів", - заявив Іванчук і додав, що розглянути звіт раніше не вдалось за технічних причин.

На засіданні присутній прем`єр-міністр України Володимир Гройсман.

"...нам вдалося у минулому році досягти 2,5% економічного зростання. За перший квартал цього року ВВП України зріс на 3,1%. Далі ми поставили мету - 5% і вище", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 20 червня, Кабмін прийняв стратегію модернізації обліку та фінансової звітності в держсекторі до 2025.

Зазначимо, метою стратегії є підвищення якості, повноти та достовірності даних фінансової звітності, на основі яких приймаються управлінські рішення у сфері державних фінансів.

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Теги публікації: комитет, экономика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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