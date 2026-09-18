ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

2000-річні сувої Везувію розшифрують: ШІ "побачив" текст крізь попіл

08:11 18.09.2026 Пт
3 хв
aimg Ольга Завада
2000-річні сувої Везувію розшифрують: ШІ "побачив" текст крізь попіл Нова технологія дозволить прочитати понад 600 сувоїв (фото: Seiler et al., 2026, PLoS ONE/CC0)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

ШІ зможе швидше знаходити серед обвуглених сувоїв Геркуланума ті, які можна розшифрувати. Науковці розробили методику, що визначає сувої зі свинцевими чорнилами - саме вони найкраще підходять для роботи алгоритмів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому науковому віснику PLOS.

Чому античні сувої вважалися втраченими?

Під час катастрофічного виверження Везувію у 79 році нашої ери було знищено не лише Помпеї, а й місто Геркуланум.

У розкішній садибі, яка, ймовірно, належала тестю Юлія Цезаря або філософу Філодему, археологи виявили єдину збережену бібліотеку античного світу. Вона налічує понад 600 обвуглених папірусних сувоїв.

Гарячі вулканічні гази миттєво обвуглили папіруси і перетворили їх на крихкий вуглець. Фізично розгортати ці згортки неможливо, адже від найменшого дотику вони розсипаються на попіл.

Для розшифрування тексту вчені створили проєкт Vesuvius Challenge, де використовують мікрокомп'ютерну томографію та штучний інтелект для так званого "віртуального розгортання".

Проте дослідники зіштовхнулися з серйозною перешкодою: більшість давньоримських чорнил виготовляли з сажі та води.

Оскільки і сам папірус, і чорнило складаються з вуглецю, рентгенівське випромінювання майже не бачить між ними різниці через вкрай низький контраст.

2000-річні сувої Везувію розшифрують: ШІ &quot;побачив&quot; текст крізь попілПапірусний сувій до карбонізації та (б) після карбонізації (джерело: Seiler et al., 2026, PLoS ONE/CC0)

Читайте більше: Вперше за 260 років: ШІ допоміг прочитати рукопис масонського ордену

Експеримент у печі: як науковці змусили стародавній текст "засвітитися"?

Винахідник Дуглас Зайлер разом із командою хіміків та фізиків припустив, що частина сувоїв могла бути написана чорнилом із додаванням металів, зокрема свинцю.

Саме наявність свинцю дозволяє рентгенівським променям миттєво виявляти літери.

Щоб перевірити свою гіпотезу, вчені провели масштабний експеримент:

  • придбали сучасний єгипетський папірус, виготовлений за давніми технологіями, та традиційне чорнило;
  • додали до чорнила нітрат свинцю у різних пропорціях;
  • старшокласники за допомогою очеретяних пір'їв нанесли на папіруси текст із різних джерел;
  • моделі сувоїв запікали у печі з екстремально високими температурами без доступу кисню, тим самим повністю відтворивши процес обвуглення під час вибуху Везувію.

Отримані обвуглені згортки просканували на 3D-рентгенівських апаратах у Національному інституті стандартів і технологій США.

Літери, написані свинцевим чорнилом, яскраво виділилися на знімках, а адаптивне програмне забезпечення миттєво розгорнуло віртуальні сувої та прочитало написи.

Більше цікавого: Наука та ШІ безсилі: Кодекс Рохонці не розшифрували за 200 років

Як це прискорить розшифрування давніх текстів?

Завдяки цьому відкриттю археологам більше не потрібно витрачати місяці на складному обладнанні, намагаючись знайти силуети вугільних слів у темряві.

Для перевірки сувоїв достатньо використати компактний портативний рентгенофлуоресцентний сканер. Він дозволяє миттєво визначити, чи містить конкретний сувій свинець.

Папіруси зі свинцевим чорнилом стануть першочерговими кандидатами для сканування.

Це значно прискорить роботу проєкту Vesuvius Challenge і дозволить науковцям найближчим часом прочитати десятки раніше недоступних філософських, історичних та літературних творів античності.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект Науковці
Новини
РФ масовано атакувала Конотоп: пошкоджено школу, дитсадок, бізнес та будинки
РФ масовано атакувала Конотоп: пошкоджено школу, дитсадок, бізнес та будинки
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим