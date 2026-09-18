2000-річні сувої Везувію розшифрують: ШІ "побачив" текст крізь попіл

ШІ зможе швидше знаходити серед обвуглених сувоїв Геркуланума ті, які можна розшифрувати. Науковці розробили методику, що визначає сувої зі свинцевими чорнилами - саме вони найкраще підходять для роботи алгоритмів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому науковому віснику PLOS .

Чому античні сувої вважалися втраченими?

Під час катастрофічного виверження Везувію у 79 році нашої ери було знищено не лише Помпеї, а й місто Геркуланум.

У розкішній садибі, яка, ймовірно, належала тестю Юлія Цезаря або філософу Філодему, археологи виявили єдину збережену бібліотеку античного світу. Вона налічує понад 600 обвуглених папірусних сувоїв.

Гарячі вулканічні гази миттєво обвуглили папіруси і перетворили їх на крихкий вуглець. Фізично розгортати ці згортки неможливо, адже від найменшого дотику вони розсипаються на попіл.

Для розшифрування тексту вчені створили проєкт Vesuvius Challenge, де використовують мікрокомп'ютерну томографію та штучний інтелект для так званого "віртуального розгортання".

Проте дослідники зіштовхнулися з серйозною перешкодою: більшість давньоримських чорнил виготовляли з сажі та води.

Оскільки і сам папірус, і чорнило складаються з вуглецю, рентгенівське випромінювання майже не бачить між ними різниці через вкрай низький контраст.

Папірусний сувій до карбонізації та (б) після карбонізації (джерело: Seiler et al., 2026, PLoS ONE/CC0)

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Експеримент у печі: як науковці змусили стародавній текст "засвітитися"?

Винахідник Дуглас Зайлер разом із командою хіміків та фізиків припустив, що частина сувоїв могла бути написана чорнилом із додаванням металів, зокрема свинцю.

Саме наявність свинцю дозволяє рентгенівським променям миттєво виявляти літери.

Щоб перевірити свою гіпотезу, вчені провели масштабний експеримент:

придбали сучасний єгипетський папірус, виготовлений за давніми технологіями, та традиційне чорнило;

додали до чорнила нітрат свинцю у різних пропорціях;

старшокласники за допомогою очеретяних пір'їв нанесли на папіруси текст із різних джерел;

моделі сувоїв запікали у печі з екстремально високими температурами без доступу кисню, тим самим повністю відтворивши процес обвуглення під час вибуху Везувію.

Отримані обвуглені згортки просканували на 3D-рентгенівських апаратах у Національному інституті стандартів і технологій США.

Літери, написані свинцевим чорнилом, яскраво виділилися на знімках, а адаптивне програмне забезпечення миттєво розгорнуло віртуальні сувої та прочитало написи.

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Як це прискорить розшифрування давніх текстів?

Завдяки цьому відкриттю археологам більше не потрібно витрачати місяці на складному обладнанні, намагаючись знайти силуети вугільних слів у темряві.

Для перевірки сувоїв достатньо використати компактний портативний рентгенофлуоресцентний сканер. Він дозволяє миттєво визначити, чи містить конкретний сувій свинець.

Папіруси зі свинцевим чорнилом стануть першочерговими кандидатами для сканування.

Це значно прискорить роботу проєкту Vesuvius Challenge і дозволить науковцям найближчим часом прочитати десятки раніше недоступних філософських, історичних та літературних творів античності.