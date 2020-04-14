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Майже 200 співробітників ООН заразилися коронавірусом, троє з них померло

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 00:17
Майже 200 співробітників ООН заразилися коронавірусом, троє з них померло
Ілюстративне фото (freepik)

Троє співробітників ООН померли від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом

За час пандемії COVID-19 коронавірусом заразилися 189 співробітників Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це повідомили заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак та заступниця генерального секретаря ООН Аміна Мухаммед, передає CNN.

За словами Гака, троє співробітників ООН померли від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом.

За словами Мухаммед, в умовах пандемії COVID-19 ніхто й ніде не може почуватися у повній безпеці.

"Якщо COVID-19 залишатиметься хоч десь активним, ми ніде не зможемо бути у безпеці. І якщо ми не боротимемося з пандемією та її наслідками одночасно, вірус буде продовжувати ширитися як лісова пожежа, забираючи життя, впливаючи на здоров'я людей та загрожуючи соціальній єдності", - сказала заступниця генсека ООН.

Нагадаємо, раніше від коронавірусу помер співробітник генерального директорату Європейської комісії з досліджень та інновацій.

На 13 квітня число інфікованих в світі перевищило 1,8 млн. Найвищі показники захворюваності зберігаються в США, де заражені COVID-19 560 тис. громадян, з них померли близько 22 тис. Більше 32 тис. американців одужали.

На другому місці після США йде Іспанія. Кількість заражень в країні становить понад 166 тис, в Італії - 156 тис. підтверджених випадків.

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