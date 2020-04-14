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Почти 200 сотрудников ООН заразились коронавирусом, трое из них умерли

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 00:17
Почти 200 сотрудников ООН заразились коронавирусом, трое из них умерли
Иллюстративное фото (freepik)

Трое сотрудников ООН умерли от осложнений, связанных с коронавирусом

За время пандемии COVID-19 коронавирусом заразились 189 сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщили заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Гак и заместитель генерального секретаря ООН Амина Мухаммед, передает CNN.

По словам Гака, трое сотрудников ООН умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.

По словам Мухаммед, в условиях пандемии COVID-19 никто и нигде не может чувствовать себя в полной безопасности.

"Если COVID-19 будет оставаться хоть где-то активным, мы нигде не сможем быть в безопасности. И если мы не будем бороться с пандемией и ее последствиями одновременно, вирус будет продолжать распространяться как лесной пожар, забирая жизни, влияя на здоровье людей и угрожая социальной сплоченности", - сказала заместитель генсека ООН.

Напомним, ранее от коронавируса умер сотрудник генерального директората Европейской комиссии с исследований и инноваций.

13 апреля число инфицированных в мире превысило 1,8 млн. Самые высокие показатели заболеваемости сохраняются в США, где заражены COVID-19 560 тыс. граждан, из них умерли около 22 тыс. Более 32 тыс. американцев выздоровели.

На втором месте после США идет Испания. Количество заражений в стране составляет более 166 тыс, в Италии - 156 тыс. подтвержденных случаев.

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