Бойовики поранили українського військового на Донбасі

В результаті обстрілу позицій сил ООС ввечері 16 червня поранення отримав український військовий . Збройні сили України відкрили у відповідь вогонь.

Про це повідомила оперативно-тактично угруповання (ОТУ) "Північ" .

"Сьогодні, 16 червня, в районі дії об'єднаних сил в зоні відповідальності ОТУ "Північ" близько 19:30 в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Військовому оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я українського захисника задовільний.

На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь. На місці події працюють представники військової частини та групи оперативного реагування служби правопорядку ЗСУ.