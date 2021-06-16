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Бойовики поранили українського військового на Донбасі

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Донбас, Середа 16 червня 2021 21:53
Бойовики поранили українського військового на Донбасі Фото: на Донбасі поранений боєць ЗСУ (mil gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обстрілу позицій сил ООС ввечері 16 червня поранення отримав український військовий. Збройні сили України відкрили у відповідь вогонь.

Про це повідомила оперативно-тактично угруповання (ОТУ) "Північ".

"Сьогодні, 16 червня, в районі дії об'єднаних сил в зоні відповідальності ОТУ "Північ" близько 19:30 в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Військовому оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я українського захисника задовільний.

На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь. На місці події працюють представники військової частини та групи оперативного реагування служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, на Донбасі загинув військовослужбовець Роман Галух. Він був родом з міста Рава-Руська Львівської області.

Раніше повідомлялося, що 15 червня на Донбасі зафіксовано 6 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Втрат серед ВСУ немає.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 червня українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту отримали поранення двоє людей.

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