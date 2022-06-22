Більше 200 картин й вагон-ресторан: суд заарештував майно Медведчука
Фото: Віктор Медведчук, народний депутат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Личаківський районний суд Львова заарештував майно народного депутата Віктора Медведчука.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Личаківського райсуду.
Майно було виявлено під час обшуку 7 червня в будинку та земельній ділянці, які належать Медведчуку на праві приватної власності.
Арешт було накладено на:
- 79 картин;
- 4 статуетки;
- 10 годинників;
- 5 чашок;
- 1 келих;
- 1 піднос;
- 2 вази;
- 1 графин;
- 2 підставки;
- 2 срібних підстаканника;
- 1 чайник;
- 31 коробка з елементами посуду;
- залізничний вагон-ресторан з меблями;
- предметами інтер’єру;
- посуду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР".
Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, який було, сьогодні, 22 червня, продовжено до 9 серпня.
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