Більше 200 картин й вагон-ресторан: суд заарештував майно Медведчука

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Личаківського райсуду.

Арешт було накладено на:

Майно було виявлено під час обшуку 7 червня в будинку та земельній ділянці, які належать Медведчуку на праві приватної власності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР".

Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, який було, сьогодні, 22 червня, продовжено до 9 серпня.

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