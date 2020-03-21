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Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 275 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 09:38
Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 275 тисяч осіб
Ілюстративне фото (freepik)

Померли від коронавіруса у світі понад 11 тисяч осіб

Станом на ранок 21 березня у світі коронавірусом COVID-19 захворіли 275 434 осіб. Відповідні дані опубліковані Центром системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Згідно з даними, найбільша кількість випадків інфікування зафіксовано в Китаї - 81 286. За межами Китаю більше 10 тисяч випадків коронавіруса зафіксовано у шести країнах: Італії - 47 021 випадок, Іспанії - 21 571, Німеччини - 19 848, Ірані - 19 644, і США - 19 624.

Померли від коронавіруса 11 399 осіб по всьому світу. При цьому в Італії зафіксовано 4032 смерті. Одужали від COVID-19 88 256 чоловік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що увечері 20 березня першу смерть від коронавірусу підтвердили в Ізраїлі. 88-річний чоловік помер у місті Шаарей-Цедек, куди був госпіталізований тиждень тому у важкому стані. Всього в країні виявлено понад 700 випадків COVID-19.

Також повідомлялося, що у світі розробляють близько 20 вакцин проти коронавірусу. Як зазначили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), на даний момент починаються клінічні випробування вакцин.

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