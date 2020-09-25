Майже 20 загиблих: МВС розповіло деталі аварії літака в Чугуєві

В результаті аварії військового літака в Чугуєві загинули майже 20 людей. Ще дві людини перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

На борту літака Ан-26 на момент катастрофи перебувало 23 особи: 5 членів екіпажу, а решта - курсанти. Відомо про 18 загиблих в результаті падіння літака.

МВС оновило інформацію. Станом на 21:45 відомо про 20 жертв катастрофи.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Чугуєва розбився військовий літак Ан-26. На місці падіння спалахнула пожежа. На місце аварії літака відразу ж виїхали підрозділи ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Житомирській області 11 вересня розбився літак, в результаті чого загинув пілот.

Також в Одесі розбився двомісний літак, один чоловік загинув, ще один постраждав.

Крім того, у Дніпропетровській області розбився легкомоторний літак, жертвами катастрофи стали дві людини.