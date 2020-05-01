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У Дніпропетровській області розбився одномоторний літак

Новини » Надзвичайні події     01.05.2020 - 20:27
У Дніпропетровській області розбився одномоторний літак
Фото: на місці авіакатастрофи (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Жертвами аварії літака стали 2 особи

У Дніпропетровській області сьогодні сталася аварія одномоторного літака "Груман", на борту якого перебували 2 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

За даними рятувальників, аварія сталася неподалік вулиці Березинська у селищі міського типу Слобожанське. Літак впав за межами населеного пункту, після чого загорівся.

Зазначається, що внаслідок авіакатастрофи загинули 2 людини, які перебували на борту літака. Пожежа була ліквідована о 17:10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області вертоліт Мі-8 Повітряних сил ЗСУ здійснив вимушену посадку посеред поля. Попередньо, під час польоту у двигун вертольота залетів птах, що спричинило його відмову. Екіпаж вертольоту не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що на Філіппінах під час зльоту в міжнародному аеропорту Маніли впав і вибухнув літак компанії Lion Air. На борту літака перебували медичні працівники, пацієнт та супроводжуючий.

Крім того, нещодавно в Іонічному морі між Грецією та Італією зник військовий вертоліт НАТО. Вертоліт зазнав аварії після зльоту з канадського фрегата "Фредеріктон". На борту військово вертольоту перебували 6 осіб.

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