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Почти 20 погибших: МВД рассказало детали крушения самолета в Чугуеве

Автор: Дмитрий Левицкий

В результате аварии военного самолета в Чугуеве погибли почти 20 человек. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

На борту самолета Ан-26 в момент катастрофы находились 23 человека: 5 членов экипажа, а остальные - курсанты. Известно о 18 погибших в результате падения самолета.

МВД обновило информацию. По состоянию на 21:45 известно о 20 жертвах катастрофы.

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Напомним, сегодня вблизи Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На месте падения возник пожар. На место аварии самолета сразу же выехали подразделения ДСНС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области 11 сентября разбился самолет, в результате чего погиб пилот.

Также в Одессе разбился двухместный самолет, один человек погиб, еще один пострадал.

Кроме того, в Днепропетровской области разбился легкомоторный самолет, жертвами катастрофы стали два человека.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныавиакатастрофаЧугуев