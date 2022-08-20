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20 днів роботи "зернового коридору": названо кількість експортованої агропродукції

Фото: через зерновий коридор вивезено понад 670 тисяч тонн зерна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

З початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Також під завантаження в три українських порти зайшло 18 суден, на розгляді знаходиться близько 40 заявок на захід в порти Одеської області.

Як формувався "зерновий коридор"

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з документом, РФ зобов'язалася не стріляти по портах.

В ООН заявили, що перші поставки українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день Росія вдарила крилатими ракетами "Калібр" по порту Одеси.

Перше судно з українським зерном вийшло в Чорне море ще 1 серпня. Вантаж спочатку прямував до Лівану, але покупець відмовився приймати його через затримки термінів поставки.

Також раніше заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Україна закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

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