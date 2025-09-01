ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

За сутки 190 боев: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях фронта

Украина, Понедельник 01 сентября 2025 08:57
UA EN RU
За сутки 190 боев: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях фронта Фото: главное с фронта за минувшие сутки (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Савченко Юлія

За последние сутки оккупанты применили сотни бомб, ракет и совершили тысячи обстрелов, но продвинуться не смогли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 190 боев. Российские войска нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 117 управляемых авиабомб.

Кроме того, оккупанты совершили 5 780 обстрелов, среди них 74 - из реактивных систем залпового огня, а также атаковали 5 780 дронами-камикадзе.

Авиационные удары по населенным пунктам получили:

  • Сумская область - Большая Береза, Середина-Буда;

  • Донецкая область - Белицкое;

  • Днепропетровщина - Гавриловка;

  • Запорожская область - Успеновка, Омельник;

  • Херсонщина - Одрадокаменка.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили район сосредоточения живой силы и техники врага, два артиллерийских средства, два пункта управления беспилотниками и еще один важный объект противника.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки. Здесь враг нанес 14 авиаударов, сбросил 29 управляемых авиабомб и совершил 249 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем.

На Южно-Слобожанском направлении защитники остановили десять атак в районах Волчанска, Глубокого, Фиголевки, Западного и Красного Первого.

На Купянском направлении произошло десять атак. Бои продолжались у Синьковки, Степной Новоселовки, в направлении Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении зафиксировано 29 атак. Противник пытался прорвать оборону у Шандриголово, Колодязов, Карповки, а также в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении украинские воины отбили 11 атак у Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал в районе Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Торецка, Дилиевки и Полтавки.

Больше всего штурмов произошло на Покровском направлении - 64 за сутки. Бои шли вблизи Владимировки, Маяка, Федоровки, Никаноровки, Нового Шахового, Новоэкономического, Миролюбовки, Сухецкого, Луча, Сухого Яра, Звёздного, Котлиного, Удачного, Орехового и Дачного.

На Новопавловском направлении противник провел 25 атак возле населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении враг атаковал один раз, пытаясь продвинуться возле Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Фото: обновленные карты боев (Генштаб ВСУ)

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили на поле боя около 850 оккупантов, а также нанесли потери в технике. Также 4 танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 94 единицы автомобильной техники и 214 дронов.

Как сообщает Институт изучения войны, российская армия пытается прорвать фронт на Сумском, Купянском, Покровском и Запорожском направлениях, но безрезультатно.

Тем временем в Беларуси 31 августа начались военные учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируют отработать применение ядерного оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим