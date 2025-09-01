За сутки 190 боев: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях фронта

За последние сутки оккупанты применили сотни бомб, ракет и совершили тысячи обстрелов, но продвинуться не смогли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 190 боев. Российские войска нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 117 управляемых авиабомб.

Кроме того, оккупанты совершили 5 780 обстрелов, среди них 74 - из реактивных систем залпового огня, а также атаковали 5 780 дронами-камикадзе.

Авиационные удары по населенным пунктам получили:

Сумская область - Большая Береза, Середина-Буда;

Донецкая область - Белицкое;

Днепропетровщина - Гавриловка;

Запорожская область - Успеновка, Омельник;

Херсонщина - Одрадокаменка.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили район сосредоточения живой силы и техники врага, два артиллерийских средства, два пункта управления беспилотниками и еще один важный объект противника.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки. Здесь враг нанес 14 авиаударов, сбросил 29 управляемых авиабомб и совершил 249 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем.

На Южно-Слобожанском направлении защитники остановили десять атак в районах Волчанска, Глубокого, Фиголевки, Западного и Красного Первого.

На Купянском направлении произошло десять атак. Бои продолжались у Синьковки, Степной Новоселовки, в направлении Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении зафиксировано 29 атак. Противник пытался прорвать оборону у Шандриголово, Колодязов, Карповки, а также в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении украинские воины отбили 11 атак у Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал в районе Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Торецка, Дилиевки и Полтавки.

Больше всего штурмов произошло на Покровском направлении - 64 за сутки. Бои шли вблизи Владимировки, Маяка, Федоровки, Никаноровки, Нового Шахового, Новоэкономического, Миролюбовки, Сухецкого, Луча, Сухого Яра, Звёздного, Котлиного, Удачного, Орехового и Дачного.

На Новопавловском направлении противник провел 25 атак возле населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении враг атаковал один раз, пытаясь продвинуться возле Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Фото: обновленные карты боев (Генштаб ВСУ)