До 188 тысяч гривен: в Украине объявили цены на новые iPhone

iPhone 18 Pro Max: профессиональный монстр автономности

Смартфон получил рекордный аккумулятор в истории Apple, процессор нового поколения и первую в истории iPhone камеру с физическими подвижными "лепестками".

Цены в Украине:

256 ГБ - 83 999 грн

512 ГБ - 96 999 грн

1 ТВ - 122 999 грн

2 ТВ - 161 999 грн

Дизайнерские цвета: Burgundy (темно-вишневый), Glacier (светло-голубой), Black (глубокий черный), Silver (классический серебристый).

Главные фишки:

Механическая диафрагма камеры. Основная 48 Мп Fusion-камера оснащена лазерно вырезанными лепестками, которые физически сжимаются и расширяются. Это дает полный контроль за реальным размытием фона и светом без электронных фейков.

Аппаратно подтвержденные фото (Apple Reference Image). Сенсор камеры подписывает каждый пиксель во время съемки. Это позволяет в один клик доказать, что снимок настоящий и не был сгенерирован или отредактирован искусственным интеллектом.

Сверхмощный чип A20 Pro. Создан по 2-нм техпроцессу, оснащен 6-ядерным CPU и 7-ядерным графическим ускорителем с 50-процентным приростом пропускной способности памяти.

Мощная батарея обеспечивает до 45 часов непрерывного просмотра видео. Лишь 5 минут на быстрой зарядке дают дополнительные 7 часов работы.

Мультизадачный Dynamic Island. Обновленный интерактивный вырез теперь способен удерживать и отображать до трех активных виджетов (Live Activities) одновременно.

Современные модули. Новый фирменный чип N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6) и беспроводной модем Apple C2 с повышенной энергоэффективностью на 15%.

iPhone Duo: первая гибкая эра Apple

Первый в мире складной iPhone в сверхпрочном титановом корпусе. В сложенном состоянии он имеет размеры обычного паспорта, а при вскрытии превращается в 7,6-дюймовый планшет.

Ценовые конфигурации в Украине:

256 ГБ - 124 999 грн

512 ГБ -134 999 грн

1 ТВ - 156 999 грн

2 ТВ - 187 999 грн

Официальный цвет: Night Sky (глубокий темно-синий), Star White (жемчужно-белый).

Главные технологические фишки:

Двойной экран и титан. Внешний 5,4-дюймовый дисплей поддерживает постоянное отображение часов StandBy даже без зарядного устройства.

Внутренний гибкий экран на 7,6 дюйма имеет особый шарнир с плавным профилем, позволяющим смартфону разлагаться идеально плоско.

Адаптивный планшетный интерфейс. Операционная система автоматически изменяет масштаб приложения в стиле iPadOS. Поддерживается полноценный Split View (работа в двух окнах одновременно), перетаскивание файлов пальцем между программами и боковая док-панель.

Интерактивные камеры. Во время вызовов в FaceTime можно одновременно транслировать картинку с фронтальной и основной камер, а во время съемки детей на внешний экран выводятся анимации, чтобы привлечь их внимание.

Сканер Touch ID. Из-за ультратонкой толщины граней инженерам пришлось убрать Face ID – вместо него установили скоростной сканер Touch ID в боковую кнопку питания.

Поддержка стилуса. Полная совместимость с фирменным цифровым пером Apple Pencil для рисования и заметок.