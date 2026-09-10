До 188 тисяч гривень: в Україні оприлюднили ціни на нові iPhone

iPhone 18 Pro Max: професійний монстр автономності

Смартфон отримав рекордний акумулятор в історії Apple, процесор нового покоління та першу в історії iPhone камеру з фізичними рухомими "пелюстками".

Ціни в Україні:

256 ГБ - 83 999 грн

512 ГБ - 96 999 грн

1 ТБ - 122 999 грн

2 ТБ —- 161 999 грн

Дизайнерські кольори: Burgundy (темно-вишневий), Glacier (світло-блакитний), Black (глибокий чорний), Silver (класичний сріблястий).

Головні фішки:

Механічна діафрагма камери. Основна 48 Мп Fusion-камера оснащена лазерно вирізаними пелюстками, які фізично стискаються та розширюються. Це дає повний контроль над реальним розмиттям фону та світлом без електронних фейків.

Апаратно підтверджені фото (Apple Reference Image). Сенсор камери «підписує» кожен піксель під час зйомки. Це дозволяє в один клік довести, що знімок справжній і не був згенерований або відредагований штучним інтелектом.

Надпотужний чіп A20 Pro. Створений за 2-нм техпроцесом, оснащений 6-ядерним CPU та 7-ядерним графічним прискорювачем із 50-відсотковим приростом пропускної здатності пам'яті.

Потужна батарея забезпечує до 45 годин безперервного перегляду відео. Лише 5 хвилин на швидкій зарядці дають додаткові 7 годин роботи.

Мультизадачний Dynamic Island. Оновлений інтерактивний виріз тепер здатний утримувати й відображати до трьох активних віджетів (Live Activities) одночасно.

Сучасні модулі зв'язку. Новий фірмовий чип N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6) та бездротовий модем Apple C2 з підвищеною на 15% енергоефективністю.

iPhone Duo: перша гнучка ера Apple

Перший у світі складаний iPhone у надміцному титановому корпусі. У складеному стані він має розміри звичайного паспорта, а при розкритті перетворюється на 7,6-дюймовий планшет.

Цінові конфігурації в Україні:

256 ГБ - 124 999 грн

512 ГБ - 134 999 грн

1 ТБ - 156 999 грн

2 ТБ - 187 999 грн

Офіційні кольори: Night Sky (глибокий темно-синій), Star White (перлинно-білий).

Головні технологічні фішки:

Подвійний екран та титан. Зовнішній 5,4-дюймовий дисплей підтримує постійне відображення годинника StandBy навіть без зарядного пристрою.

Внутрішній гнучкий екран на 7,6 дюйма має особливий шарнір із плавним профілем, який дозволяє смартфону розкладатися ідеально плоско.

Адаптивний планшетний інтерфейс. Операційна система автоматично змінює масштаб додатка у стилі iPadOS. Підтримуються повноцінний Split View (робота у двох вікнах одночасно), перетягування файлів пальцем між програмами та бічна док-панель.

Інтерактивні камери. Під час дзвінків у FaceTime можна одночасно транслювати картинку з фронтальної та основної камер, а під час зйомки дітей на зовнішній екран виводяться анімації, щоб привернути їхню увагу.

Сканер Touch ID. Через ультратонку товщину граней інженерам довелося прибрати Face ID - замість нього встановили швидкісний сканер Touch ID у бічну кнопку живлення.

Підтримка стилуса. Повна сумісність із фірмовим цифровим пером Apple Pencil для малювання та нотаток.