Синоптик рассказала о погоде на сегодня и до конца недели
Сегодня, 23 марта, осадков в Украине ждать не приходится, температура воздуха будет находиться в диапазоне +15...+17 градусов. До конца недели ожидается теплая погода, но с возможными дождями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Осадки, чтобы какие-то существенные - вряд ли, разве где облачность плотнее прибежит, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью", - рассказала она, добавив, что ветер будет юго-западный, небольшой или умеренный.
Погода в Киеве
Ожидается +15...+17 градусов. Без существенных осадков. Ветер с юго-запада.
Погода до конца недели
По словам Диденко, в дальнейшем, включая выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями.
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