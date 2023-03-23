ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптик рассказала о погоде на сегодня и до конца недели

Новина українською →
Украина, Четверг 23 марта 2023 07:00
Синоптик рассказала о погоде на сегодня и до конца недели Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 марта, осадков в Украине ждать не приходится, температура воздуха будет находиться в диапазоне +15...+17 градусов. До конца недели ожидается теплая погода, но с возможными дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Осадки, чтобы какие-то существенные - вряд ли, разве где облачность плотнее прибежит, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью", - рассказала она, добавив, что ветер будет юго-западный, небольшой или умеренный.

Погода в Киеве

Ожидается +15...+17 градусов. Без существенных осадков. Ветер с юго-запада.

Погода до конца недели

По словам Диденко, в дальнейшем, включая выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
DAILY
Вадим Скибицкий: Россия может вести войну еще 2023-й, максимум 2024-й год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: Россия может вести войну еще 2023-й, максимум 2024-й год