Синоптик рассказала о погоде на сегодня и до конца недели

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели (GettyImages)

Сегодня, 23 марта, осадков в Украине ждать не приходится, температура воздуха будет находиться в диапазоне +15...+17 градусов. До конца недели ожидается теплая погода, но с возможными дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Осадки, чтобы какие-то существенные - вряд ли, разве где облачность плотнее прибежит, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью", - рассказала она, добавив, что ветер будет юго-западный, небольшой или умеренный. Погода в Киеве Ожидается +15...+17 градусов. Без существенных осадков. Ветер с юго-запада. Погода до конца недели По словам Диденко, в дальнейшем, включая выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями.