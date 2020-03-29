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Понад 170 військових ЗСУ перебувають на карантині

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 12:46
Понад 170 військових ЗСУ перебувають на карантині
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найближчими днями з карантину випишуть майже 60 військових

Станом на ранок 29 березня на карантині з підозрою на коронавірус перебувають понад 170 українських військовослужбовців. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних сил України на сторінці в Facebook.

За даними командування, станом на сьогоднішній ранок у лавах ЗСУ не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус. При цьому на карантині перебувають 172 військовослужбовці.

"Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби - 58 осіб", - додали в командуванні.

Понад 170 військових ЗСУ перебувають на карантині

Нагадаємо, станом на 27 березня на карантині з підозрою на коронавірус перебували 150 військовослужбовців зі складу ЗС України. В обсервації знаходяться ті військовослужбовці, які нещодавно повернулися з відряджень.

Також РБК-Україна писало, що через спалах коронавірусу в Україні більшість медичних закладів ЗС України перепрофілюють в інфекційні. Зараз заклади надають лише невідкладну допомогу, а всі планові оперативні втручання тимчасово зупинені.

Крім того, в зоні ООС на Донбасі будуть перевіряти на коронавірус військовослужбовців, які найбільше контактують з іншими людьми. Тестувати на коронавірус будуть представників цивільно-військового співробітництва, військової служби правопорядку, а також військових, які несуть службу на блокпостах

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