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Более 170 военных ВСУ находятся на карантине

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 12:46
Более 170 военных ВСУ находятся на карантине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ближайшие дни из карантина выпишут почти 60 военных

По состоянию на утро 29 марта на карантине с подозрением на коронавирус находятся более 170 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

По данным командования, по состоянию на сегодняшнее утро в рядах ВСУ не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом на карантине находятся 172 военнослужащие.

"Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 58 человек", - добавили в командовании.

Более 170 военных ВСУ находятся на карантине

Напомним, по состоянию на 27 марта на карантине с подозрением на коронавирус находились 150 военнослужащих из состава ВС Украины. В обсервации находятся те военнослужащие, которые недавно вернулись из командировок.

Также РБК-Украина писало, что из-за вспышки коронавируса в Украине большинство медицинских учреждений ВС Украины перепрофилируют в инфекционные. Сейчас заведения оказывают только неотложную помощь, а все плановые оперативные вмешательства временно остановлены.

Кроме того, в зоне ООС на Донбассе будут проверять на коронавирус военнослужащих, которые больше всего контактируют с другими людьми. Тестировать на коронавирус будут представителей гражданско-военного сотрудничества, военной службы правопорядка, а также военных, которые несут службу на блокпостах

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