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В Україні понад 150 військових ЗСУ знаходяться на обсервації

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 20:37
В Україні понад 150 військових ЗСУ знаходяться на обсервації
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В обсервації знаходяться ті, хто повернувся із закордонних відряджень

Начальник прес-служби командування медичних сил Збройних сил України Олексій Мазепа заявив, що в Україні станом на 27 березня 157 військовослужбовців ЗСУ знаходяться на обсервації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, в обсервації знаходяться ті військовослужбовці, які нещодавно повернулися з відряджень.

"Це ті люди, які повернулися із закордонних відряджень, а також це ті люди, які повинні були, за їхніми словами, мати контакти з людьми, які можуть мати зараження коронавірусом", - повідомив Мазепа.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 27 березня підтвердили ще три випадки захворювання коронавірусом. Хворі недавно повернулися з Іспанії, Франції та ОАЕ. Всього в області шість випадків COVID-19.

Зазначимо, за минулу добу Міністерство охорони здоров'я підтвердило 62 нових випадків коронавірусу по Україні. Всього, станом на ранок 27 березня, були підтверджені лабораторно 218 захворювань.

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