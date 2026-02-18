17-летняя девушка готовила серию терактов в Харькове: СБУ разоблачила агента ФСБ "на горячем"

Контрразведка СБУ совместно с военной контрразведкой действовала на опережение и сорвала попытку врага осуществить новые взрывы в многолюдных местах города.

Задержали во время получения взрывчатки

Сотрудники спецслужбы задержали фигурантку "на горячем", когда она во время комендантского часа забирала самодельное взрывное устройство из тайника, замаскированного возле контейнеров для мусора.

По данным следствия, далее она планировала перевезти взрывчатку на такси в центр города и оставить ее для дистанционного подрыва в час пик.

Вербовка через Telegram

Как установило расследование, исполнительницей задач врага была 17-летняя жительница Харькова, которую российские спецслужбы завербовали через Telegram-канал по поиску "быстрых подработок".

После согласования на сотрудничество она получила координаты тайника с самодельной взрывчаткой и инструкции по подготовке новых устройств.

Кроме того, по указаниям кураторов девушка самостоятельно закупила химические компоненты и металлические элементы для усиления поражающего действия взрыва.

Подозрение в государственной измене

Во время обысков у задержанной изъяли готовое самодельное взрывное устройство, пять литров химической жидкости и другие компоненты для изготовления еще одной взрывчатки, а также смартфон с доказательствами контактов с представителями ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.