РФ завербовала убийцу ребенка для "разведки" ТЭС Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным киберспециалистов СБУ, сначала фигурант получил задание от оккупантов скрыто обойти периметр одной из ТЭС, чтобы отследить ее техническое состояние после прошлого обстрела.

Во время вылазки он должен был в режиме реального времени "отчитываться" оккупантам обо всем увиденном на территории энергообъекта с фотофиксацией технологических сооружений и оборудования.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели". На месте происшествия у него изъяли смартфон, на который он фотографировал состояние одной из ТЭС.

Что известно о подозреваемом

Как установило расследование, заказ россиян выполнял 26-летний житель Фастовского района, который ранее отбывал наказание за убийство несовершеннолетней девушки.

За обещание быстрого заработка он согласился скорректировать воздушные атаки РФ по энергетической инфраструктуре Киевщины, чтобы обесточить и оставить без тепла большую часть региона. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.