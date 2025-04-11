До 16 см снега: синоптики назвали области Украины, которые больше всего заснежило

Потепление в Украине

В последние дни в Украине сильно похолодало. Синоптики предупреждали, что заморозки и снег продержатся практически неделю. 12 апреля станет переходным перед тем, как температура в Украине начнет подниматься.

А уже 13 апреля в Украину придет потепление. В воскресенье, 13 апреля, когда украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, погода в Украине должна быть преимущественно без осадков.

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