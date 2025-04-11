До 16 см снігу: синоптики назвали області України, які найбільше засніжило

Потепління в Україні

Останніми днями в Україні сильно похолодало. Синоптики попереджали, що заморозки і сніг протримаються практично тиждень. 12 квітня стане перехідним перед тим, як температура в Україні почне підніматися.

А вже 13 квітня в Україну прийде потепління. У неділю, 13 квітня, коли українці відзначатимуть Вербну неділю, погода в Україні має бути переважно без опадів.

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