16 августа: какие праздники сегодня, что нельзя делать и кому обязательно надо помыться

16 августа украинцы отмечают важный праздник - Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас). Также сегодня церковь чтит святого мученика Диомида.

РБК-Украина рассказывает больше о церковных праздниках 16 августа, запретах и приметах этого дня.

Церковные праздники 16 августа

Главный церковный праздник - Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, известный в народе как Ореховый Спас, Третий Спас или Спас на холсте.

Праздник связан с историческим событием 944 года, когда Нерукотворный Образ Иисуса Христа перенесли из Эдессы в Константинополь.

В народной традиции Ореховый Спас символизирует завершение жатвы, сбор орехов и подготовку к осени.

Церковь также чтит сегодня святого мученика Диомида, врача и проповедника, который жил в III-IV веках. Он лечил людей и распространял христианство, за что подвергся пыткам и был казнен. Его память является символом милосердия и самопожертвования.

Молитва к Нерукотворному Образу

О, Премилосердный Господи Иисусе Христе, Спаситель наш! Ты, ради нашего спасения сошел на землю и даровал нам Нерукотворный Твой Образ как знамение Твоей любви и милости. Благодарим Тебя за Твою безграничную доброту, позволяющую нам поклоняться Твоему святому лику. Умоляем Тебя, Всеблагий, очисти нас от грехов наших, укрепи нашу веру, даруй мир душам нашим и защити от всякого зла. Пусть Твой Нерукотворный Образ будет нам путеводной звездой ко спасению и вечной жизни. Аминь.

Что нельзя делать 16 августа

Не ссорьтесь и не сквернословьте - это день для примирения.

Избегайте праздности, ведь праздник связан с трудом и урожаем.

Не выбрасывайте еду, чтобы не пренебречь достатком.

Не убирайте дома и не выносите мусор, чтобы не "вымести" благосостояние.

Не ходите в лес без оберега (например, крестика).

Вместо этого надо посетить храм, чтобы освятить грецкие орехи, хлеб из нового урожая, мед, сезонные фрукты (яблоки, груши, сливы, виноград) и полотна (льняные полотенца, вышиванки).

Также сегодня принято печь пироги с орехами и медом, готовить настойки из перепонок орехов для лечения простуды или суставов.

Народные приметы 16 августа

Ясное утро с туманом - к теплой осени и щедрому урожаю.

Теплый ветер - к мягкой осени, поздней зиме.

Дождь с грозой - к осадкам в ближайшие недели.

Журавли летят на юг - на Покров (1 октября) будет мороз.

В воздухе летает паутина - в ближайшие дни будет жара.

День ангела 16 августа

16 августа свои именины празднуют: Константин, Иван, Степан, Александр, Яков, Анна.

Это прекрасная возможность поздравить знакомых с этими именами, пожелав им здоровья, мира и благополучия.

Какие нецерковные праздники 16 августа

Международный день Пино Нуар

Ценители вина празднуют, дегустируя изысканные вина из сорта Пино Нуар, известного нотками вишни, малины и специй. Проходят дегустации и вечеринки.

День мужской красоты (День ухода за собой для мужчин)

Этот праздник отмечается для того, чтобы подчеркнуть важность заботы о внешности и ментальном здоровье. Этот день - напоминание, что уход за собой - это не женская привилегия, а необходимая часть жизни каждого.

Всемирный день воздушных змеев

Это день, когда люди запускают воздушные змеи, устраивают фестивали и соревнования. В Украине этот праздник набирает популярность в парках и на открытых площадках, особенно среди семей с детьми. Он символизирует радость, свободу и связь с природой.

Всемирный день бездомных животных

В этот день наше внимание привлекают к проблемам бездомных животных через благотворительные акции, поддержку приютов и популяризацию адопции. В Украине активисты организовывают благотворительные мероприятия, ярмарки и просветительские кампании.