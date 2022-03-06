В Харкові розповіли про втрати окупантів: літаки, бензовози і "Тигр"
Попри атаки на Харків 6 березня, українські військові можуть похвалитися і успіхами. Було знищено два ворожих літаки, чотири бензовози противника з пальним, три вантажних автомобіля ГАЗ-66 та взято броньований автомобіль "Тигр".
Про це розповів Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.
Два штурмовика Су-25
Так, вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили штурмовик Су-25.
"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця", - повідомив Синєгубов.
Ще один винищувач, ворожий літак Су-25, ліквідований нашими військовими близько 18:15.
Його збив в районі ХАЗ підрозділ Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав у районі Кулиничів.
Бензовози, вантажівки і "Тигр"
Крім того за 6 березня силами Національної гвардії України та тероборони міста у районі Руської Лозової знищено:
- 4 бензовози противника з пальним,
- 3 вантажних автомобіля ГАЗ-66,
- взято 1 броньований автомобіль "Тигр".
Раніше ми писали про наслідки руйнувань після вечірнього авіаудару Харкова 6 березня.
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