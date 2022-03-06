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В Харкові розповіли про втрати окупантів: літаки, бензовози і "Тигр"

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Харків, Неділя 06 березня 2022 21:55
В Харкові розповіли про втрати окупантів: літаки, бензовози і "Тигр" Фото: Трофейний БТР, захоплений раніше ЗСУ (t.me/milinua)
Автор: Світлана Мащенко

Попри атаки на Харків 6 березня, українські військові можуть похвалитися і успіхами. Було знищено два ворожих літаки, чотири бензовози противника з пальним, три вантажних автомобіля ГАЗ-66 та взято броньований автомобіль "Тигр".

Про це розповів Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

Два штурмовика Су-25

Так, вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили штурмовик Су-25.

"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця", - повідомив Синєгубов.

Ще один винищувач, ворожий літак Су-25, ліквідований нашими військовими близько 18:15.

Його збив в районі ХАЗ підрозділ Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав у районі Кулиничів.

Бензовози, вантажівки і "Тигр"

Крім того за 6 березня силами Національної гвардії України та тероборони міста у районі Руської Лозової знищено:

  • 4 бензовози противника з пальним,
  • 3 вантажних автомобіля ГАЗ-66,
  • взято 1 броньований автомобіль "Тигр".

Раніше ми писали про наслідки руйнувань після вечірнього авіаудару Харкова 6 березня.

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