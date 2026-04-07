1500 грн начали выплачивать: Улютин назвал сроки получения на карточки и через "Укрпочту"

"На эту выплату могут претендовать все получатели социальных выплат, а также пенсионеры. Вчера уже 540 тысячам пенсионеров, которые получают выплаты через "Укрпочту", был перенаправлен ресурс для того, чтобы "Укрпочта" также начала выплату такой поддержки", - отметил он.

По словам министра, выплата будет начислена автоматически на те же счета или вместе с пенсией, которая приносится представителями "Укрпочты". Он подчеркнул, что за выплатой не нужно идти в любые отделения Пенсионного фонда или почтовые отделения, а средства планируют направить уже на этой неделе.

"С сегодняшнего дня, в течение нескольких дней на банковские счета будут поступать эти средства. Через отделения "Укрпочты", чтобы представителей "Укрпочты" не направлять несколько раз для непосредственной выплаты, она придет вместе с необходимой пенсией, которая приходит ежемесячно в те дни, когда такая пенсия приходит", - сказал Улютин.

Кроме того, он сообщил, что ограничений на расходы этих денег нет. Министр пояснил, что эта выплата осуществляется для того, чтобы "сгладить шоки" из-за топливного кризиса вследствие событий на Ближнем Востоке.

"Непосредственно эта выплата может быть направлена на любые цели, как пожелает непосредственно получатель такой выплаты", - подчеркнул он.