Три уровня доступа к социальным сетям: ЕС вводит строгие правила для подростков

Пошаговая система доступа и родительский контроль

Законопроект предусматривает введение трехуровневой системы доступа в зависимости от возраста пользователя.

Новые правила будут касаться соцсетей, видеохостингов, онлайн-игр и МИ-компаньонов, но не коснутся образовательных цифровых инструментов .

Правила доступа по возрастным категориям:

Дети до 13 лет: аккаунты создаются исключительно родителями или опекунами, полностью контролирующими их активность. Разрешено использование только тех сервисов, которые отвечают самым высоким стандартам безопасности.

Подростки от 13 до 15 лет получают специальные ознакомительные аккаунты с ограничением экранного времени, запрет контактировать с незнакомцами и обязательным родительским контролем.

Подростки от 15 лет получают право самостоятельно регистрировать и настраивать собственные аккаунты.

Обязательная верификация и контроль техногигантов

Для выполнения требований закона платформы обязут интегрировать надежные технологии подтверждения возраста. Более жесткие правила будут применяться к платформам с высоким уровнем риска.

Архитектура контроля будет напоминать механизмы Закона о цифровых услугах (DSA) и Закона об искусственном интеллекте (AI Act).

Еврокомиссия берет на себя наблюдение за крупнейшими технологическими компаниями, в то время как национальные регуляторы будут контролировать меньшие платформы.

Финансирование надзорных органов обеспечат за счет специальных сборов с самих технологических компаний.