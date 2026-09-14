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Три уровня доступа к социальным сетям: ЕС вводит строгие правила для подростков

18:08 14.09.2026 Пн
2 мин
Как действует новый закон EU KIDS Act?
aimg Ольга Завада
Подросткам в ЕС закроют свободный доступ в соцсети (фото: Pexels)

Еврокомиссия готовит масштабный законопроект EU KIDS Act, который существенно ограничит доступ детей и подростков в возрасте до 15 лет к социальным сетям, видеоплатформам и чат-ботам с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Пошаговая система доступа и родительский контроль

Законопроект предусматривает введение трехуровневой системы доступа в зависимости от возраста пользователя.

Новые правила будут касаться соцсетей, видеохостингов, онлайн-игр и МИ-компаньонов, но не коснутся образовательных цифровых инструментов .

Правила доступа по возрастным категориям:

Дети до 13 лет: аккаунты создаются исключительно родителями или опекунами, полностью контролирующими их активность. Разрешено использование только тех сервисов, которые отвечают самым высоким стандартам безопасности.

Подростки от 13 до 15 лет получают специальные ознакомительные аккаунты с ограничением экранного времени, запрет контактировать с незнакомцами и обязательным родительским контролем.

Подростки от 15 лет получают право самостоятельно регистрировать и настраивать собственные аккаунты.

Читайте больше: ЕС закручивает гайки: ChatGPT, Reddit и Roblox теперь под усиленным контролем

Обязательная верификация и контроль техногигантов

Для выполнения требований закона платформы обязут интегрировать надежные технологии подтверждения возраста. Более жесткие правила будут применяться к платформам с высоким уровнем риска.

Архитектура контроля будет напоминать механизмы Закона о цифровых услугах (DSA) и Закона об искусственном интеллекте (AI Act).

Еврокомиссия берет на себя наблюдение за крупнейшими технологическими компаниями, в то время как национальные регуляторы будут контролировать меньшие платформы.

Финансирование надзорных органов обеспечат за счет специальных сборов с самих технологических компаний.

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