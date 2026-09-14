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Три рівні доступу до соцмереж: ЄС вводить жорсткі правила для підлітків

18:08 14.09.2026 Пн
2 хв
Як діятиме новий закон EU KIDS Act?
aimg Ольга Завада
Підліткам у ЄС закриють вільний доступ до соцмереж (фото: Pexels)

Єврокомісія готує масштабний законопроєкт EU KIDS Act, який суттєво обмежить доступ дітей та підлітків віком до 15 років до соціальних мереж, відеоплатформ і чат-ботів зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

Покрокова система доступу та батьківський контроль

Законопроєкт передбачає введення трирівневої системи доступу залежно від віку користувача.

Нові правила стосуватимуться соцмереж, відеохостингів, онлайн-ігор та ШІ-компаньйонів, але не зачеплять освітні цифрові інструменти.

Правила доступу за віковими категоріями:

Діти до 13 років: акаунти створюються виключно батьками або опікунами, які повністю контролюють їхню активність. Дозволено використання лише тих сервісів, що відповідають найвищим стандартам безпеки.

Підлітки від 13 до 15 років отримують спеціальні ознайомчі акаунти з обмеженням екранного часу, забороною контактувати з незнайомцями та обов'язковим батьківським контролем.

Підлітки від 15 років отримують право самостійно реєструвати та налаштовувати власні облікові записи.

Читайте більше: ЄС закручує гайки: ChatGPT, Reddit і Roblox тепер під посиленим контролем

Обов'язкова верифікація та контроль техногігантів

Для виконання вимог закону платформи зобов'яжуть інтегрувати надійні технології підтвердження віку. Жорсткіші правила застосовуватимуть до платформ із високим рівнем ризику.

Архітектура контролю нагадуватиме механізми Закону про цифрові послуги (DSA) та Закону про штучний інтелект (AI Act).

Єврокомісія бере на себе нагляд за найбільшими технологічними компаніями, у той час, як національні регулятори контролюватимуть менші платформи.

Фінансування наглядових органів забезпечать за рахунок спеціальних зборів зі самих технологічних компаній.

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