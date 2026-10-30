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До +15, в некоторых областях сильные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
До +15, в некоторых областях сильные дожди: какой будет погода в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 30 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 30 октября, ожидается облачная и прохладная погода. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В южной части умеренные, в Карпатах, Прикарпатье, днем местами и в центральных областях небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-12 м/с.

Температура днем 7-12 °, на юге и востоке страны до 15 °.

До +15, в некоторых областях сильные дожди: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 30 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

Украине и области сегодня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 7-12 °, в Киеве около 10 °.

Напомним, в сети распространяется информация о "первом снеге" в Киеве и даже "снегопад" уже в конце следующей недели. Тем не менее, реальная синоптическая ситуация в Украине в эти дни может отличаться от долгосрочных прогнозов.

Также ранее синоптики поделились климатическими особенностями ноября в Украине - как "традиционными" показателями для этого периода, так и предварительным прогнозом на последний месяц осени 2026 года.

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