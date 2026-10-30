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До +15, у деяких областях значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
До +15, у деяких областях значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 30 жовтня (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 30 жовтня, очікується хмарна та прохолодна погода. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У південній частині помірні, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.

До +15, у деяких областях значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 30 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

УКиєві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 7-12°, у Києві близько 10°.

Нагадаємо, у мережі шириться інформація про "перший сніг" у Києві та навіть "снігопад" вже наприкінці наступного тижня. Проте реальна синоптична ситуація в Україні в ці дні може відрізнятись від довгострокових прогнозів.

Також раніше синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.

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