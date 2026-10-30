До +15, у деяких областях значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 30 жовтня, очікується хмарна та прохолодна погода. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У південній частині помірні, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.

Фото: якою буде погода в Україні 30 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

УКиєві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 7-12°, у Києві близько 10°.