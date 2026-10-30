До +15, у деяких областях значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 30 жовтня, очікується хмарна та прохолодна погода. У низці регіонів прогнозуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
У південній частині помірні, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі. На решті території без істотних опадів.
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с.
Температура вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.
Погода у Києві
УКиєві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 7-12°, у Києві близько 10°.
Нагадаємо, у мережі шириться інформація про "перший сніг" у Києві та навіть "снігопад" вже наприкінці наступного тижня. Проте реальна синоптична ситуація в Україні в ці дні може відрізнятись від довгострокових прогнозів.
Також раніше синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.