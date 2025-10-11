ua en ru
На 14 лет моложе своего возраста: врач Трампа раскрыл новые детали медосмотра

Суббота 11 октября 2025 22:36
На 14 лет моложе своего возраста: врач Трампа раскрыл новые детали медосмотра Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп находится в "исключительном состоянии здоровья". Таковы результаты планового медосмотра, который он прошел.

Об заявил врач лидера США Шон Барбарелла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и NBC News.

Ранее в пятницу Трамп провел около трех часов в больнице города Бетесда (штат Мэриленд), где его лечащий врач провел "плановое контрольное обследование", которое было "частью его текущего плана поддержания здоровья".

Обследование включало лабораторные анализы и профилактические оценки состояния здоровья в Национальном военном-медицинском центре имени Уолтера Рида. Также президент США получил там ежегодную прививку от гриппа и ревакцинацию от COVID-19.

"Президент США Дональд Трамп остается в исключительно хорошем состоянии здоровья, демонстрируя хорошие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической работоспособности", - написал Барбарелла в служебной записке.

Врач добавил, что обследование помогло подготовить Трампа к предстоящим зарубежным поездам и включало в себя расширенную визуализацию, лабораторные исследования и профилактические медицинские осмотры. Как известно, в эти выходные президент США отправится на Ближний Восток, а в конце октября планирует выделить в Азию.

Также Барбебелла сообщил, что по его оценке, сердечный возраст Трампа оказался примерно на 14 лет меньше его хронологического возраста.

В данном случае врачи использовали электрокардиограмму, или тест, проверяющий электрическую активность сердца, чтобы оценить возраст сердца Трампа. Это можно сделать в сочетании с искусственным интеллектом или другими методами анализа, чтобы получить более подробную информацию о риске сердечно-сосудистых заболеваний у конкретного человека.

Отметим, что Дональду Трампу сейчас 79 лет и он был самым старым президентом США на момент своей инаугурации.

Также добавим, что изначально Белый дом охарактеризовал визит Трампа к врачу как "ежегодный плановый осмотр", хотя на самом деле, он проходил ежегодный осмотр еще в апреле. После президент США назвал визит "медицинским осмотром, проводимым раз в полгода".

Здоровье Трампа весной

Напомним, апрельский медосмотр Трампа показал, что он "полностью годен" к исполнению обязанностей главнокомандующего.

В трехстраничном отчете по результатам осмотра было сказано, что с момента медосмотра в июне 2020 года он похудел на 9 килограмм и ведет "активный образом жизни", который "продолжает вносить значительный вклад" в благополучие президента.

