До 130 тысяч в год: где в Украине дороже и дешевле всего учиться на стоматолога
Обучение на стоматолога остается одним из самых дорогих среди медицинских специальностей. В 2026 году стоимость контракта колеблется от 48 тысяч до 130 тысяч гривен в год в зависимости от высшего образования.
РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" рассказывает, сколько стоит, выучиться на стоматолога.
Главное:
- Обучение на стоматолога в 2026 году стоит от 48 050 до 130 000 гривен в год;
- Самый дорогой контракт предлагает Львовский национальный медицинский университет;
- Более 100 тысяч гривен в год обучения стоит также стоматология в НМУ им. Богомольца;
- Среди самых доступных предложений - вузы Запорожья, Ивано-Франковска, Киева и Винницы;
Где дороже всего учиться на стоматолога
Высокую стоимость контрактного обучения в 2026/27 учебном году установил Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - 130 000 грн в год.
В пятерку самых дорогих также вошли:
- Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого - 130 000 грн;
- Национальный медицинский университет им. Богомольца (Киев) - 105 000 грн;
- Ивано-Франковский национальный медицинский университет - 89 000 грн;
- Одесский национальный медицинский университет - 86 600 грн;
- Полтавский государственный медицинский университет - 86 500 грн;
Где обучение самое дешевое
Самая низкая цена среди обнародованных предложений предлагает Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - 48 050 грн в год.
В пятерку наиболее доступных вошли:
- Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - 48 050 грн;
- Университет Короля Даниила (Ивано-Франковск) - 51 600 грн;
- Международная академия экологии и медицины (Киев) - 52 000 грн;
- Днепровский институт медицины и общественного здоровья (Винница) - 53 000 грн;
- Университет медицины и социальных наук (Харьков) - 55 000 грн.
Информация о стоимости обучения сформирована на основе Единой государственной электронной базы по вопросам образования и включает контрактные предложения основного этапа вступительной кампании.
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