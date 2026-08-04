До 130 тысяч в год: где в Украине дороже и дешевле всего учиться на стоматолога

Обучение на стоматолога остается одним из самых дорогих среди медицинских специальностей. В 2026 году стоимость контракта колеблется от 48 тысяч до 130 тысяч гривен в год в зависимости от высшего образования.

РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" рассказывает, сколько стоит, выучиться на стоматолога.

Информация о стоимости обучения сформирована на основе Единой государственной электронной базы по вопросам образования и включает контрактные предложения основного этапа вступительной кампании.

Высокую стоимость контрактного обучения в 2026/27 учебном году установил Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - 130 000 грн в год.

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Ранее мы писали о том, что в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на 2026 год стоимость обучения подскочила почти на 27%. Теперь самая дорогая специальность стоит 119 тысяч гривен в год.