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До 130 тысяч в год: где в Украине дороже и дешевле всего учиться на стоматолога

08:07 04.08.2026 Вт
2 мин
От какой суммы стартуют цены на курс?
aimg Василина Копытко
До 130 тысяч в год: где в Украине дороже и дешевле всего учиться на стоматолога Стоимость обучения на стоматолога в 2026 году существенно отличается в зависимости от вуза (фото: Freepik)
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Обучение на стоматолога остается одним из самых дорогих среди медицинских специальностей. В 2026 году стоимость контракта колеблется от 48 тысяч до 130 тысяч гривен в год в зависимости от высшего образования.

РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" рассказывает, сколько стоит, выучиться на стоматолога.

Главное:

  • Обучение на стоматолога в 2026 году стоит от 48 050 до 130 000 гривен в год;
  • Самый дорогой контракт предлагает Львовский национальный медицинский университет;
  • Более 100 тысяч гривен в год обучения стоит также стоматология в НМУ им. Богомольца;
  • Среди самых доступных предложений - вузы Запорожья, Ивано-Франковска, Киева и Винницы;

Где дороже всего учиться на стоматолога

Высокую стоимость контрактного обучения в 2026/27 учебном году установил Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - 130 000 грн в год.

В пятерку самых дорогих также вошли:

  • Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого - 130 000 грн;
  • Национальный медицинский университет им. Богомольца (Киев) - 105 000 грн;
  • Ивано-Франковский национальный медицинский университет - 89 000 грн;
  • Одесский национальный медицинский университет - 86 600 грн;
  • Полтавский государственный медицинский университет - 86 500 грн;
Читайте также: Цены в Медуниверситете Богомольца выросли на 60%: сколько стоит обучение в 2026-м

Где обучение самое дешевое

Самая низкая цена среди обнародованных предложений предлагает Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - 48 050 грн в год.

В пятерку наиболее доступных вошли:

  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - 48 050 грн;
  • Университет Короля Даниила (Ивано-Франковск) - 51 600 грн;
  • Международная академия экологии и медицины (Киев) - 52 000 грн;
  • Днепровский институт медицины и общественного здоровья (Винница) - 53 000 грн;
  • Университет медицины и социальных наук (Харьков) - 55 000 грн.

Информация о стоимости обучения сформирована на основе Единой государственной электронной базы по вопросам образования и включает контрактные предложения основного этапа вступительной кампании.

Читайте также, что Харьковский национальный университет имени Василия Каразина повысил цены на обучение в 2026-27 году почти на 40%.

Ранее мы писали о том, что в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на 2026 год стоимость обучения подскочила почти на 27%. Теперь самая дорогая специальность стоит 119 тысяч гривен в год.

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