До 130 тисяч на рік: де в Україні найдорожче і найдешевше навчатися на стоматолога

Навчання на стоматолога залишається одним із найдорожчих серед медичних спеціальностей. У 2026 році вартість контракту коливається від 48 тисяч до 130 тисяч гривень на рік залежно від закладу вищої освіти.

Інформація про вартість навчання сформована на основі Єдиної державної електронної бази з питань освіти та охоплює контрактні пропозиції основного етапу вступної кампанії.

Найвищу вартість контрактного навчання у 2026/27 навчальному році встановив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - 130 000 грн на рік.

Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна підвищив ціни на навчання у 2026-27 році майже на 40%.

Раніше ми писали про те, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на 2026 рік вартість навчання підскочила майже на 27%. Тепер найдорожча спеціальність коштує 119 тисяч гривень за рік.