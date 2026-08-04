До 130 тисяч на рік: де в Україні найдорожче і найдешевше навчатися на стоматолога
Навчання на стоматолога залишається одним із найдорожчих серед медичних спеціальностей. У 2026 році вартість контракту коливається від 48 тисяч до 130 тисяч гривень на рік залежно від закладу вищої освіти.
РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" розповідає, скільки коштує, вивчитись на стоматолога.
Головне:
- Навчання на стоматолога у 2026 році коштує від 48 050 до 130 000 гривень на рік;
- Найдорожчий контракт пропонує Львівський національний медичний університет;
- Понад 100 тисяч гривень за рік навчання коштує також стоматологія у НМУ ім. Богомольця;
- Серед найдоступніших пропозицій - виші Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва та Вінниці;
Де найдорожче навчатися на стоматолога
Найвищу вартість контрактного навчання у 2026/27 навчальному році встановив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - 130 000 грн на рік.
До п'ятірки найдорожчих увійшли:
- Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького - 130 000 грн;
- Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця (Київ) - 105 000 грн;
- Івано-Франківський національний медичний університет - 89 000 грн;
- Одеський національний медичний університет - 86 600 грн;
- Полтавський державний медичний університет - 86 500 грн
Де навчання найдешевше
Найнижчу ціну серед оприлюднених пропозицій пропонує Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - 48 050 грн на рік.
До п'ятірки найдоступніших увійшли:
- Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - 48 050 грн
- Університет Короля Данила (Івано-Франківськ) - 51 600 грн
- Міжнародна академія екології та медицини (Київ) - 52 000 грн
- Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я (Вінниця) - 53 000 грн
- Університет медицини та соціальних наук (Харків) - 55 000 грн
Інформація про вартість навчання сформована на основі Єдиної державної електронної бази з питань освіти та охоплює контрактні пропозиції основного етапу вступної кампанії.
Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна підвищив ціни на навчання у 2026-27 році майже на 40%.
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