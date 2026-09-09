До 12 часов задержки: в Украине массово опаздывают поезда, перечень

Какое влечение опаздывает больше всего

Самую длинную задержку по состоянию на данный момент имеет поезд №109/110 Николаев Пассажирский - Львов. Он опаздывает почти на двенадцать часов - 11 часов 59 минут.

Еще несколько рейсов также существенно отстают от графика:

№31/32 Запорожье-1 - Пшемысль Главный - опоздание 4 часа 51 минута;

№3/4 Днепр-Главный - Ужгород - опоздание 4 часа 51 минута;

№121/122 Киев-Пассажирский – Николаев – опоздание 4 часа 40 минут;

№7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пассажирский - опоздание 3 часа 29 минут;

№43/44 Днепр-Главный - Ивано-Франковск - опоздание 3 часа 20 минут;

№15/16 Харьков-Пассажирский - Черновцы - опоздание 2 часа 56 минут.

По данным сервиса, несмотря на опоздание, надежность прогноза прибытия для большинства этих рейсов остается высокой. В общей сложности задерживается более 20 поездов.

Фото: как опаздывают поезда в Украине 9 сентября (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua)

Официальная причина задержек пока не указана. Обычно подобные опоздания связаны с опасностью движения - украинскую железную дорогу продолжают атаковать вражеские дроны даже днем, поэтому машинистам приходится корректировать скорость и маршрут прямо в пути.