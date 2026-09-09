До 12 часов задержки: в Украине массово опаздывают поезда, перечень

Часть поездов в Украине движется с немалым опозданием - самая большая задержка превышает одиннадцать часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса "Укрзализныци".
Самую длинную задержку по состоянию на данный момент имеет поезд №109/110 Николаев Пассажирский - Львов. Он опаздывает почти на двенадцать часов - 11 часов 59 минут.
Еще несколько рейсов также существенно отстают от графика:
По данным сервиса, несмотря на опоздание, надежность прогноза прибытия для большинства этих рейсов остается высокой. В общей сложности задерживается более 20 поездов.
Официальная причина задержек пока не указана. Обычно подобные опоздания связаны с опасностью движения - украинскую железную дорогу продолжают атаковать вражеские дроны даже днем, поэтому машинистам приходится корректировать скорость и маршрут прямо в пути.
Напомним, утром 9 сентября вражеский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Дарницком районе Киева.
Пострадали шесть человек, среди них беременная женщина, а на одном из этажей возник пожар.
Тем временем ночью против 9 сентября Россия атаковала ударными дронами международный пункт пропуска "Старокозачее" на границе с Молдовой.
Среди гражданского населения поблизости погибшие и пострадавшие, а оформление граждан на этом направлении временно приостановили.