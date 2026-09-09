До 12 годин затримки: в Україні масово запізнюються потяги, перелік

Частина потягів в Україні рухається з чималим запізненням - найбільша затримка перевищує одинадцять годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу "Укрзалізниці".
Найдовшу затримку станом на зараз має потяг №109/110 Миколаїв Пасажирський - Львів. Він запізнюється майже на дванадцять годин - 11 годин 59 хвилин.
Ще кілька рейсів також суттєво відстають від графіка:
За даними сервісу, попри запізнення, надійність прогнозу прибуття для більшості з цих рейсів залишається високою. Загалом затримується понад 20 потягів.
Офіційну причину затримок наразі не вказано. Зазвичай подібні запізнення пов'язані з небезпекою руху - українську залізницю продовжують атакувати ворожі дрони навіть удень, тому машиністам доводиться коригувати швидкість і маршрут просто в дорозі.
Нагадаємо, вранці 9 вересня ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва.
Постраждало шестеро людей, серед них вагітна жінка, а на одному з поверхів виникли пожежа.
Тим часом уночі проти 9 вересня Росія атакувала ударними дронами міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.
Серед цивільного населення поблизу є загиблі та постраждалі, а оформлення громадян на цьому напрямку тимчасово призупинили.