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До 12 годин затримки: в Україні масово запізнюються потяги, перелік

11:12 09.09.2026 Ср
2 хв
Затримуються понад два десятка поїздів
aimg Олена Чупровська
Фото: "Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів (facebook.com Ukrzaliznytsia_photos)

Частина потягів в Україні рухається з чималим запізненням - найбільша затримка перевищує одинадцять годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу "Укрзалізниці".

Який потяг запізнюється найбільше

Найдовшу затримку станом на зараз має потяг №109/110 Миколаїв Пасажирський - Львів. Він запізнюється майже на дванадцять годин - 11 годин 59 хвилин.

Ще кілька рейсів також суттєво відстають від графіка:

  • №31/32 Запоріжжя-1 - Пшемисль Головний - запізнення 4 години 51 хвилина;
  • №3/4 Дніпро-Головний - Ужгород - запізнення 4 години 51 хвилина;
  • №121/122 Київ-Пасажирський - Миколаїв - запізнення 4 години 40 хвилин;
  • №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пасажирський - запізнення 3 години 29 хвилин;
  • №43/44 Дніпро-Головний - Івано-Франківськ - запізнення 3 години 20 хвилин;
  • №15/16 Харків-Пасажирський - Чернівці - запізнення 2 години 56 хвилин.

За даними сервісу, попри запізнення, надійність прогнозу прибуття для більшості з цих рейсів залишається високою. Загалом затримується понад 20 потягів.

Фото: як запізнюються поїзди в Україні 9 вересня (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua)

Офіційну причину затримок наразі не вказано. Зазвичай подібні запізнення пов'язані з небезпекою руху - українську залізницю продовжують атакувати ворожі дрони навіть удень, тому машиністам доводиться коригувати швидкість і маршрут просто в дорозі.

Нагадаємо, вранці 9 вересня ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва.

Постраждало шестеро людей, серед них вагітна жінка, а на одному з поверхів виникли пожежа.

Тим часом уночі проти 9 вересня Росія атакувала ударними дронами міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.

Серед цивільного населення поблизу є загиблі та постраждалі, а оформлення громадян на цьому напрямку тимчасово призупинили.

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