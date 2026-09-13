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11 лет лечения и один шанс на жизнь: истории пациентов, дождавшихся донорских сердец

08:26 13.09.2026 Вс
3 мин
После пересадки органов люди должны постоянно принимать препараты для подавления иммунитета
aimg Катерина Гончарова aimg Василина Копытко
Пациенты Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины после пересадки сердец (фото предоставлено Сергеем Мохнатым)

В Украине пациенты, нуждающиеся в пересадке сердца, могут ждать донорский орган месяцами и даже годами. В то же время, иногда соответствующий донор находится неожиданно быстро.

В интервью РБК-Украина кардиолог-трансплантолог Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Сергей Мохнатый рассказал истории пациентов, ожидавших пересадку сердца.

Пациент 11 лет лечился и почти отчаялся в надежде на операцию

По словам Мохнатого, в его практике был пациент, который 11 лет лечился из-за тяжелого заболевания сердца. Врачи учитывали его порок, анатомические особенности, несколько перенесенных операций и остановок сердца.

"Учитывая его порок, анатомические особенности, перенос нескольких операций и нескольких остановок сердца, мы уже и не надеялись, что его прооперируем", - рассказал кардиохирург.

Однако пациент около месяца находился в очереди трансплантации. Однажды врачам ночью сообщили, что появился донор, который ему полностью подходит.

"Нам ночью позвонили, что есть донор, идеально подходящий для этого пациента. И мы сделали трансплантацию", - отметил Мохнатый.

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Две пересадки сердца за три дня

Тот же период стал для команды центра особенно насыщенным. В понедельник медики провели трансплантацию взрослому пациенту, а уже на следующую ночь получили информацию о детском доноре.

"В среду мы сделали еще и эту пересадку. Две трансплантации за три дня. Но так бывает довольно редко. Пациенты иногда могут ожидать годами", - рассказал трансплантолог.

По словам врача, для команды каждая такая операция сложна эмоционально, однако отказаться от возможности провести трансплантацию невозможно.

"Сначала осознаешь всю сложность, а потом понимаешь, что других вариантов нет: если отказываешься, кто знает когда будет следующий шанс", - объяснил Мохнатый.

Фото: Пациенты, которым недавно пересадили сердца в Центре кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, и команда медиков (предоставлено спикером)

Не все пациенты успевают дождаться донора

Трансплантолог также рассказал о девочке, не дождавшейся донорского сердца. По его словам, ребенок долгое время находился на аппарате искусственного кровообращения ЭКМО.

"К сожалению, такое случается, что пациенты не дождутся органа", - отметил врач.

Он добавил, что детям сердца пересаживают достаточно редко. По приведенным им данным, в Украине на тот момент выполнили 22 таких операций.

После пересадки пациенты постепенно возвращаются к более активной жизни. В первые дни врачи следят за их состоянием, назначают препараты для угнетения иммунитета, чтобы предотвратить отторжение органа. Их придется принимать пожизненно.

"К 6-7-м суткам уже примерно видим картину. Тогда пациенты уже могут больше двигаться. Они видят, что с каждым днем та нагрузка, которую до операции они не могли себе позволить, теперь дается легче", - рассказал Мохнатый.

В это время пациентов переводят в общую палату. Они остаются изолированными от других больных, но могут находиться с родственниками, больше двигаться и постепенно возвращаться к привычной жизни.

Обычно люди с пересаженными сердцами, полноценно живут 10 лет, часто - еще дольше.

Ранее мы рассказывали, что медики Охматдета в прошлом году впервые пересадили органы 4-летней девочки после фиксации смерти мозга. Благодаря этому удалось спасти жизнь троих детей.

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