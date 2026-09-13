11 років лікування і один шанс на життя: історії пацієнтів, які дочекалися донорських сердець

Пацієнт 11 років лікувався і майже втратив надію на операцію

За словами Мохнатого, в його практиці був пацієнт, який 11 років лікувався через тяжке захворювання серця. Лікарі враховували його ваду, анатомічні особливості, кілька перенесених операцій і зупинок серця.

"Враховуючи його ваду, анатомічні особливості, перенесення кількох операцій і кількох зупинок серця, ми вже й не сподівалися, що його прооперуємо", - розповів кардіохірург.

Однак пацієнт близько місяця перебував у черзі на трансплантацію. Згодом лікарям вночі повідомили про донора, який підходив йому.

"Нам вночі подзвонили, що є донор, який ідеально підходить для цього пацієнта. І ми зробили трансплантацію", - зазначив Мохнатий.

Дві пересадки серця за три дні

Той самий період став для команди центру особливо насиченим. У понеділок медики провели трансплантацію дорослому пацієнту, а вже наступної ночі отримали інформацію про дитячого донора.

"У середу ми зробили ще й цю пересадку. Дві трансплантації за три дні. Але так буває досить рідко. Пацієнти інколи роками можуть очікувати", - розповів трансплантолог.

За словами лікаря, для команди кожна така операція є складною емоційно, однак відмовитися від можливості провести трансплантацію неможливо.

"Спочатку усвідомлюєш всю складність, а потім розумієш, що інших варіантів немає: якщо відмовляєшся, хтозна-коли буде наступний шанс", - пояснив Мохнатий.

Фото: Пацієнти, яким нещодавно пересадили серця у Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ України, та команда медиків (надане спікером)

Не всі пацієнти встигають дочекатися донора

Трансплантолог також розповів про дівчинку, яка не дочекалася донорського серця. За його словами, дитина тривалий час перебувала на апараті штучного кровообігу ЕКМО.

"На жаль, таке трапляється, що пацієнти не дочікуються органу", - зазначив лікар.

Він додав, що дітям серця пересаджують досить рідко. За наведеними ним даними, в Україні на той момент виконали 22 такі операції.

Після пересадки пацієнти поступово повертаються до активнішого життя. У перші дні лікарі стежать за їхнім станом, призначають препарати для пригнічення імунітету, щоб запобігти відторгненню органу. Їх доведеться приймати пожиттєво.

"До 6-7-ї доби вже приблизно бачимо картину. Тоді пацієнти вже можуть більше рухатись. Вони бачать, що з кожним днем те навантаження, яке до операції вони не могли собі дозволити, тепер дається легше", - розповів Мохнатий.

У цей час пацієнтів переводять до загальної палати. Вони залишаються ізольованими від інших хворих, але вже можуть перебувати з родичами, більше рухатися та поступово повертатися до звичного життя.

Зазвичай, люди з пересадженими серцями, повноцінно живуть 10 років, часто - ще довше.