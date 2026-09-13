ua en ru
Вс, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

11 лет лечения и один шанс на жизнь: истории пациентов, дождавшихся донорских сердец

08:26 13.09.2026 Вс
3 мин
После пересадки органов люди должны постоянно принимать препараты для подавления иммунитета
aimg Катерина Гончарова aimg Василина Копытко
11 лет лечения и один шанс на жизнь: истории пациентов, дождавшихся донорских сердец Пациенты Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины после пересадки сердец (фото предоставлено Сергеем Мохнатым)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине пациенты, нуждающиеся в пересадке сердца, могут ждать донорский орган месяцами и даже годами. В то же время, иногда соответствующий донор находится неожиданно быстро.

В интервью РБК-Украина кардиолог-трансплантолог Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Сергей Мохнатый рассказал истории пациентов, ожидавших пересадку сердца.

Пациент 11 лет лечился и почти отчаялся в надежде на операцию

По словам Мохнатого, в его практике был пациент, который 11 лет лечился из-за тяжелого заболевания сердца. Врачи учитывали его порок, анатомические особенности, несколько перенесенных операций и остановок сердца.

"Учитывая его порок, анатомические особенности, перенос нескольких операций и нескольких остановок сердца, мы уже и не надеялись, что его прооперируем", - рассказал кардиохирург.

Однако пациент около месяца находился в очереди трансплантации. Однажды врачам ночью сообщили, что появился донор, который ему полностью подходит.

"Нам ночью позвонили, что есть донор, идеально подходящий для этого пациента. И мы сделали трансплантацию", - отметил Мохнатый.

Читайте также: Сердце, которое остановилось и снова забилось: в Украине провели уникальную трансплантацию ребенку

Две пересадки сердца за три дня

Тот же период стал для команды центра особенно насыщенным. В понедельник медики провели трансплантацию взрослому пациенту, а уже на следующую ночь получили информацию о детском доноре.

"В среду мы сделали еще и эту пересадку. Две трансплантации за три дня. Но так бывает довольно редко. Пациенты иногда могут ожидать годами", - рассказал трансплантолог.

По словам врача, для команды каждая такая операция сложна эмоционально, однако отказаться от возможности провести трансплантацию невозможно.

"Сначала осознаешь всю сложность, а потом понимаешь, что других вариантов нет: если отказываешься, кто знает когда будет следующий шанс", - объяснил Мохнатый.

11 лет лечения и один шанс на жизнь: истории пациентов, дождавшихся донорских сердец11 лет лечения и один шанс на жизнь: истории пациентов, дождавшихся донорских сердецФото: Пациенты, которым недавно пересадили сердца в Центре кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, и команда медиков (предоставлено спикером)

Не все пациенты успевают дождаться донора

Трансплантолог также рассказал о девочке, не дождавшейся донорского сердца. По его словам, ребенок долгое время находился на аппарате искусственного кровообращения ЭКМО.

"К сожалению, такое случается, что пациенты не дождутся органа", - отметил врач.

Он добавил, что детям сердца пересаживают достаточно редко. По приведенным им данным, в Украине на тот момент выполнили 22 таких операций.

После пересадки пациенты постепенно возвращаются к более активной жизни. В первые дни врачи следят за их состоянием, назначают препараты для угнетения иммунитета, чтобы предотвратить отторжение органа. Их придется принимать пожизненно.

"К 6-7-м суткам уже примерно видим картину. Тогда пациенты уже могут больше двигаться. Они видят, что с каждым днем та нагрузка, которую до операции они не могли себе позволить, теперь дается легче", - рассказал Мохнатый.

В это время пациентов переводят в общую палату. Они остаются изолированными от других больных, но могут находиться с родственниками, больше двигаться и постепенно возвращаться к привычной жизни.

Обычно люди с пересаженными сердцами, полноценно живут 10 лет, часто - еще дольше.

Ранее мы рассказывали, что медики Охматдета в прошлом году впервые пересадили органы 4-летней девочки после фиксации смерти мозга. Благодаря этому удалось спасти жизнь троих детей.

Читайте также о том, кардиохирург Марианна Кривоус объяснила, почему врожденные пороки сердца - это больше не приговор, и как их сейчас лечат.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сердце пересадка органов Трансплантация
Новости
Кремль назвал "невозможной" встреча Зеленского с Путиними на G20 в Майами
Кремль назвал "невозможной" встреча Зеленского с Путиними на G20 в Майами
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech