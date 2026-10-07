1000 грн за перевод пенсии на monobank: как оформить выплаты онлайн

Как перевести пенсию на monobank: два способа

Если пенсия уже предназначена, для смены банка не нужно проходить процедуру назначения выплаты заново. Необходимо сообщить Пенсионному фонду о новых реквизитах счета.

Сделать это можно двумя способами: онлайн через электронный кабинет ПФУ или лично – в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП.

Как перевести пенсию на mono онлайн

Для дистанционного перевода выплат потребуется IBAN счета monobank.

Последовательность действий такова:

Зайти в электронный кабинет Пенсионного фонда и нажать "Вход" в правом верхнем углу. Авторизоваться можно, в частности через BankID с помощью приложения mono. В меню внизу слева выберите "Внесение изменений в пенсионное дело". Выбрать заявление об изменении выплатных реквизитов. Заполнить форму и указать IBAN счета monobank, на который должны поступать выплаты. Подать заявление на рассмотрение Пенсионного фонда.

Реквизиты счета можно найти в приложении mono. Для этого нужно открыть карту, перейти в раздел "Реквизиты карты", выбрать "Для получения выплат на mono", а затем – "Пенсия".

Команда monobank также подготовила подробную инструкцию по оформлению пенсионных выплат – ее можно просмотреть на специальной странице банка.

Таким способом можно изменить банк для уже назначенной пенсии без личного визита в учреждение.

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Как перевести пенсию на mono лично

Если удобнее оформить все офлайн, заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда или через ЦНАП.

Для перевода уже назначенной пенсии необходимо заявление с реквизитами нового счета. Ее можно загрузить из приложения mono и распечатать.

Если пенсию оформляют впервые, понадобятся документы для ее назначения, в частности:

паспорт

ИНН

документы, подтверждающие страховой стаж.

В зависимости от ситуации могут потребоваться документы на льготы, документы об образовании, подтверждение прохождения военной службы, свидетельства о рождении детей и другие документы.

В приложении monobank можно также заказать справку с реквизитами счета.

Какую карту monobank можно использовать для пенсии

Пенсию можно получать на любую виртуальную или пластиковую гривневую карту mono – кредитную или дебетовую. Среди доступных вариантов – Черная, Platinum, IRON, Белая, АТБ и Дія.Картка.

Для пенсионных выплат банк рекомендует использовать дебетовую Белую карточку или Дія.Картку , чтобы пенсионные средства были отдельно от доступного кредитного лимита.

Виртуальную карту можно бесплатно открыть в приложении примерно через минуту. Она сразу готова к использованию для расчетов по телефону или в интернете.

Физическую карту можно заказать в приложении с бесплатной доставкой "Новой почтой". Изготовление стоит 100 грн., но после первого зачисления пенсии банк возвращает эту сумму на счет.

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Есть ли комиссия за зачисление и снятие пенсии

Зачисление пенсии и других государственных выплат на карту осуществляется с нулевой комиссией .

Снимать наличные средства пенсии также можно без комиссий в любом банкомате на территории Украины, а также на кассах супермаркетов, аптек и АЗС.

Какой кэшбек можно получить

Пенсионной картой monobank можно пользоваться для повседневных покупок и получать кэшбек по условиям программы банка. Ежемесячно можно выбирать две категории расходов с кэшбеком до 20% – конкретный размер зависит от выбранной категории.

Для новых пенсионных клиентов действуют отдельные условия. Если первое зачисление пенсии на mono состоится с 1 октября по 31 декабря 2026 года, банк насчитает 1000 грн кэшбека . По условиям предложения бонус должен поступить автоматически в течение часа после первого зачисления пенсии.

В приложении при этом может отражаться сумма 1298,70 грн . Это связано с налогами: банк учитывает 23% налоговых вычетов, чтобы после их удержания клиент получил 1000 грн.

Начисленный кэшбек можно вывести на карту. Для этого в приложении нужно нажать на сумму кэшбека и выбрать "Вывести кэшбек".

Отдельно новые пенсионные клиенты могут выбрать категорию "Медицина" с кэшбеком 5% на 12 месяцев . Она становится доступной в первое число месяца после первого зачисления пенсии. К примеру, если первая выплата поступила 10 ноября, категорию "Медицина" с кэшбеком 5% можно будет выбрать с 1 декабря.

Оформить выплату пенсии на банковскую карту можно за считанные минуты (скриншот: monobank.ua)

Статус банка и права пенсионеров

monobank функционирует на базе АО "УНИВЕРСАЛ БАНК", которое является официально уполномоченным Министерством финансов Украины для осуществления пенсионных и социальных выплат.

Согласно действующему законодательству, каждый гражданин Украины имеет полное право самостоятельно выбирать финансовое учреждение для получения пенсии и изменять его по собственному желанию.

Именно поэтому у работников Пенсионного фонда Украины или ЦНАПа нет никаких правовых оснований отказать в принятии заявления, если клиент предоставил корректный номер счета IBAN.