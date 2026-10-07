1000 грн за переведення пенсії на monobank: як оформити виплати онлайн

Як перевести пенсію на monobank: два способи

Якщо пенсія вже призначена, для зміни банку не потрібно проходити процедуру призначення виплати заново. Необхідно повідомити Пенсійний фонд про нові реквізити рахунку.

Зробити це можна двома способами: онлайн через електронний кабінет ПФУ або особисто - у сервісному центрі Пенсійного фонду чи ЦНАП.

Як перевести пенсію на mono онлайн

Для дистанційного переведення виплат знадобиться IBAN рахунку monobank.

Послідовність дій така:

Зайти до електронного кабінету Пенсійного фонду та натиснути "Вхід" у верхньому правому куті. Авторизуватися можна, зокрема, через BankID за допомогою застосунку mono. У меню внизу ліворуч обрати "Внесення змін до пенсійної справи". Вибрати заяву про зміну виплатних реквізитів. Заповнити форму та вказати IBAN рахунку monobank, на який мають надходити виплати. Подати заяву на розгляд Пенсійного фонду.

Реквізити рахунку можна знайти в застосунку mono. Для цього потрібно відкрити картку, перейти до розділу "Реквізити картки", вибрати "Для отримання виплат на mono", а потім – "Пенсія".

Команда monobank також підготувала детальну інструкцію щодо оформлення пенсійних виплат – її можна переглянути на спеціальній сторінці банку.

Таким способом можна змінити банк для вже призначеної пенсії без особистого візиту до установи.

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Як перевести пенсію на mono особисто

Якщо зручніше оформити все офлайн, заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду або через ЦНАП.

Для переведення вже призначеної пенсії потрібна заява із реквізитами нового рахунку. Її можна завантажити із застосунку mono та роздрукувати.

Якщо пенсію оформлюють уперше, знадобляться документи для її призначення, зокрема:

паспорт

ІПН

документи, що підтверджують страховий стаж.

Залежно від ситуації можуть знадобитися також документи на пільги, документи про освіту, підтвердження проходження військової служби, свідоцтва про народження дітей та інші документи.

У застосунку monobank також можна замовити довідку з реквізитами рахунку.

Яку картку monobank можна використовувати для пенсії

Пенсію можна отримувати на будь-яку віртуальну або пластикову гривневу картку mono - кредитну чи дебетову. Серед доступних варіантів - Чорна, Platinum, IRON, Біла, АТБ та Дія.Картка.

Для пенсійних виплат банк рекомендує використовувати дебетову Білу картку або Дія.Картку, щоб пенсійні кошти були окремо від доступного кредитного ліміту.

Віртуальну картку можна безкоштовно відкрити в застосунку приблизно за хвилину. Вона одразу готова до використання для розрахунків телефоном або в інтернеті.

Фізичну картку можна замовити в застосунку з безкоштовною доставкою «Новою поштою». Виготовлення коштує 100 грн, але після першого зарахування пенсії банк повертає цю суму на рахунок.

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Чи є комісія за зарахування та зняття пенсії

Зарахування пенсії та інших державних виплат на картку здійснюється з нульовою комісією.

Знімати готівкові кошти пенсії також можна без жодних комісій у будь-якому банкоматі на території України, а також на касах супермаркетів, аптек та АЗС.

Який кешбек можна отримати

Пенсійною карткою monobank можна користуватися для повсякденних покупок і отримувати кешбек за умовами програми банку. Щомісяця можна обирати дві категорії витрат із кешбеком до 20% - конкретний розмір залежить від обраної категорії.

Для нових пенсійних клієнтів також діють окремі умови. Якщо перше зарахування пенсії на mono відбудеться з 1 жовтня до 31 грудня 2026 року, банк нарахує 1000 грн кешбеку. За умовами пропозиції, бонус має надійти автоматично протягом години після першого зарахування пенсії.

У застосунку при цьому може відображатися сума 1298,70 грн. Це пов'язано з податками: банк враховує 23% податкових відрахувань, щоб після їх утримання клієнт отримав 1000 грн.

Нарахований кешбек можна вивести на картку. Для цього в застосунку потрібно натиснути на суму кешбеку та вибрати "Вивести кешбек".

Окремо нові пенсійні клієнти можуть обрати категорію "Медицина" з кешбеком 5% на 12 місяців. Вона стає доступною першого числа місяця після першого зарахування пенсії. Наприклад, якщо перша виплата надійшла 10 листопада, категорію "Медицина" з кешбеком 5% можна буде обрати з 1 грудня.

Оформити виплату пенсії на банківську картку можна за лічені хвилини (скриншот: monobank.ua)

Статус банку та права пенсіонерів

monobank функціонує на базі АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”, який є офіційно уповноваженим Міністерством фінансів України для здійснення пенсійних та соціальних виплат.

Відповідно до чинного законодавства, кожен громадянин України має повне право самостійно обирати фінансову установу для отримання пенсії та змінювати її за власним бажанням.

Саме тому працівники Пенсійного фонду України чи ЦНАПу не мають жодних правових підстав відмовити у прийнятті заяви, якщо клієнт надав коректний номер рахунку IBAN.