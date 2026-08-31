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Нет денег - попроси у родителей! monobank запустил новую функцию в приложении для детей

16:30 31.08.2026 Пн
2 мин
Команда monobank продолжает развиваться и предоставляет новые возможности для своих клиентов, включая несовершеннолетних
aimg Юлия Бойко
Нет денег - попроси у родителей! monobank запустил новую функцию в приложении для детей monobank запустил новую функцию в приложении для детей (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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В детском приложении monobank появилась кнопка "Попросить деньги у родителей". Теперь не нужно ожидать вечернего разговора, чтобы попросить средства на вкусности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Олега Гороховского в Telegram.

"Раньше ребенку надо было поймать родителей в правильный момент, попросить, объяснить, сколько и зачем - это немного надоедало. Теперь все проще", - рассказывает он.

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По словам Гороховского, принцип прост: ребенок нажимает кнопку, указывает сумму и пишет комментарий - родители получают уведомление и могут сбросить деньги или отклонить запрос.

"У родителей есть 24 часа на ответ. А у детей не больше 5 запросов в день (чтобы не переусердствовать)", - констатирует он, добавляя, что "карманные еще никогда не были такими удобными".

В детском приложении monobank появилась кнопка "Попросить деньги у родителей" (фото: t.me/OGoMono)

Напомним, на прошлой неделе monobank достиг отметки в 11 млн клиентов. Несмотря на войну, команда продолжает ежедневную работу над развитием банка.

Кроме того, как сообщалось ранее, monobank запустил собственную платформу для продажи вещей - monoбазар. Пользователи могут безопасно продавать и покупать товары, с рассрочкой и минимальной комиссией.

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