Нет денег - попроси у родителей! monobank запустил новую функцию в приложении для детей
В детском приложении monobank появилась кнопка "Попросить деньги у родителей". Теперь не нужно ожидать вечернего разговора, чтобы попросить средства на вкусности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Олега Гороховского в Telegram.
"Раньше ребенку надо было поймать родителей в правильный момент, попросить, объяснить, сколько и зачем - это немного надоедало. Теперь все проще", - рассказывает он.
По словам Гороховского, принцип прост: ребенок нажимает кнопку, указывает сумму и пишет комментарий - родители получают уведомление и могут сбросить деньги или отклонить запрос.
"У родителей есть 24 часа на ответ. А у детей не больше 5 запросов в день (чтобы не переусердствовать)", - констатирует он, добавляя, что "карманные еще никогда не были такими удобными".
В детском приложении monobank появилась кнопка "Попросить деньги у родителей" (фото: t.me/OGoMono)
Напомним, на прошлой неделе monobank достиг отметки в 11 млн клиентов. Несмотря на войну, команда продолжает ежедневную работу над развитием банка.
Кроме того, как сообщалось ранее, monobank запустил собственную платформу для продажи вещей - monoбазар. Пользователи могут безопасно продавать и покупать товары, с рассрочкой и минимальной комиссией.