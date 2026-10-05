Пенсионеры могут получать две выплаты одновременно: кому это позволено

Лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать социальную помощь и пенсию после потери кормильца. Для этого необходимо иметь право на вторую выплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Государственное социальное пособие по инвалидности и пенсию в связи с потерей кормильца назначают и выплачивают органы Пенсионного фонда Украины.

Помощь касается тех, кому инвалидность была установлена до 18 лет. Ее выплачивают по Закону Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Именно эти люди могут иметь еще и пенсию по потере кормильца , если имеют право на нее.

Если человек уже получает в Пенсионном фонде пенсию по инвалидности и получил право на пенсию по потере кормильца, ему нужно обратиться в сервисный центр Фонда. Там подают заявление и нужные документы для перехода на пенсию в связи с потерей кормильца. Отдельно просят назначить государственную социальную помощь как лицу с инвалидностью.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, в чем разница между трудовым и страховым стажем.