В приложении monobank появилась новая функция: что известно

В приложении monobank появилась новая функция. В деталях транзакции теперь можно скачать фото чека, покупки или другой нужный файл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Олега Гороховского в Telegram.

Это пригодится, если вы хотите сохранить чек, подтверждение оплаты или быстро вспомнить, на что потратили средства.

"Также функция полезна, когда доступом к карте пользуются близкие или ассистенты: прикрепленный файл поможет объяснить каждый расход", – говорит он.

Как это работает:

Нажмите на требуемую транзакцию и выберите Загрузить файл. Выберите нужный файл и загрузите его. При необходимости откройте и просмотрите вложения в деталях транзакции.

Все подтверждения затрат теперь хранятся там, где их удобнее всего искать.