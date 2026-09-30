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Главная » Жизнь » Общество

В приложении monobank появилась новая функция: что известно

14:59 30.09.2026 Ср
1 мин
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aimg Юлия Бойко
В приложении monobank появилась новая функция: что известно В приложении monobank появилась новая функция (фото: t.me/OGoMono)
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В приложении monobank появилась новая функция. В деталях транзакции теперь можно скачать фото чека, покупки или другой нужный файл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Олега Гороховского в Telegram.

Это пригодится, если вы хотите сохранить чек, подтверждение оплаты или быстро вспомнить, на что потратили средства.

"Также функция полезна, когда доступом к карте пользуются близкие или ассистенты: прикрепленный файл поможет объяснить каждый расход", – говорит он.

Как это работает:

  1. Нажмите на требуемую транзакцию и выберите Загрузить файл.
  2. Выберите нужный файл и загрузите его.
  3. При необходимости откройте и просмотрите вложения в деталях транзакции.

Все подтверждения затрат теперь хранятся там, где их удобнее всего искать.

Напомним, ранее monobank достиг отметки в 11 млн клиентов . Несмотря на войну, команда продолжает ежедневную работу над развитием банка.

К тому же, как сообщалось ранее, monobank запустил собственную платформу для продажи вещей – monoбазар . Пользователи могут безопасно продавать и покупать товары с рассрочкой и минимальной комиссией.

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