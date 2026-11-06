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До 100 запусков в сутки: РФ за несколько месяцев построила масштабную базу для "Гераней"

18:03 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
До 100 запусков в сутки: РФ за несколько месяцев построила масштабную базу для "Гераней" Фото: реактивный дрон РФ "Герань-5" (росСМИ)
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Россия всего за несколько месяцев превратила пустое поле в Ростовской области в масштабную базу для запусков ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs и Vantor, 8 августа поле у военного аэродрома Миллерово было фактически пустым. К 12 сентября оккупанты проложили дороги и расчистили землю под пусковые установки и здания.

Уже 12 октября на снимках были отчетливо видны складские помещения и вспомогательные здания. По состоянию на 27 октября на территории появилось не менее восьми обустроенных площадок.

По словам аналитика Брейди Африка, часть инфраструктуры и склады боеприпасов еще возводятся, а катапультные рельсы пока не установлены.

До 100 запусков в сутки: РФ за несколько месяцев построила масштабную базу для &quot;Гераней&quot;До 100 запусков в сутки: РФ за несколько месяцев построила масштабную базу для &quot;Гераней&quot;До 100 запусков в сутки: РФ за несколько месяцев построила масштабную базу для &quot;Гераней&quot;До 100 запусков в сутки: РФ за несколько месяцев построила масштабную базу для &quot;Гераней&quot;

Угроза реактивных дронов "Герань-5"

Американские эксперты отмечают, что новый объект предназначен для использования реактивных беспилотников "Герань-5". Они значительно быстрее предыдущих моделей, что затрудняет их перехват украинскими дронами-перехватчиками и создает дополнительную нагрузку на систему ПВО.

Отмечается, что по завершении всех работ база сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки.

"Самым очевидным признаком являются две более длинные катапульты для запуска дрона, установленные на краю площадки", - отметил старший научный сотрудник Спенсер Фарагассо.

Тактика врага и скорость возведения

Эксперты отмечают, что Кремль демонстрирует высокую скорость создания стандартизированной инфраструктуры для массированных атак, делая ставку на расширение сети таких баз.

"Здесь вызывает обеспокоенность тот факт, что Россия смогла построить этот объект в столь короткие сроки... Если одну базу атакуют и уничтожат крылатыми или баллистическими ракетами, другую, вероятно, можно будет быстро построить", - подчеркнул Фарагассо.

Напомним, российские реактивные дроны способны залетать даже в западные регионы Украины. Дальность их полета определяется техническими характеристиками, объемом запаса горючего и бортовым оборудованием.

Кроме того, украинское ПВО постепенно повышает эффективность перехвата российских реактивных дронов. В настоящее время средний показатель уничтожения беспилотников типа "Герань-4" составляет около 60%.

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