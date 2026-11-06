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До 100 запусків на добу: РФ за кілька місяців звела масштабну базу для "Гераней"

18:03 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
До 100 запусків на добу: РФ за кілька місяців звела масштабну базу для "Гераней" Фото: реактивний дрон РФ "Герань-5" (росЗМІ)
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Росія всього за кілька місяців перетворила порожнє поле в Ростовській області на масштабну базу для запусків ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Згідно із супутниковими знімками Planet Labs і Vantor, 8 серпня поле поблизу військового аеродрому Міллерово було фактично порожнім. До 12 вересня окупанти проклали дороги та розчистили землю під пускові установки і будівлі.

Вже 12 жовтня на знімках було чітко видно складські приміщення та допоміжні будівлі. Станом на 27 жовтня на території з'явилося щонайменше вісім облаштованих майданчиків.

За словами аналітика Брейді Афріка, частина інфраструктури та склади боєприпасів ще зводяться, а катапультні рейки поки не встановлені.

До 100 запусків на добу: РФ за кілька місяців звела масштабну базу для &quot;Гераней&quot;До 100 запусків на добу: РФ за кілька місяців звела масштабну базу для &quot;Гераней&quot;До 100 запусків на добу: РФ за кілька місяців звела масштабну базу для &quot;Гераней&quot;До 100 запусків на добу: РФ за кілька місяців звела масштабну базу для &quot;Гераней&quot;

Загроза реактивних дронів "Герань-5"

Американські експерти зазначають, що новий об'єкт призначений для використання реактивних безпілотників "Герань-5". Вони значно швидші за попередні моделі, що ускладнює їх перехоплення українськими дронами-перехоплювачами та створює додаткове навантаження на систему ППО.

Зазначається, що після завершення всіх робіт база зможе забезпечувати до 100 запусків на добу.

"Найбільш очевидною ознакою є дві довші катапульти для запуску дрона, встановлені на краю майданчика", - зазначив старший науковий співробітник Спенсер Фарагассо.

Тактика ворога та швидкість зведення

Експерти наголошують, що Кремль демонструє високу швидкість у створенні стандартизованої інфраструктури для масованих атак, роблячи ставку на розширення мережі таких баз.

"Тут викликає занепокоєння той факт, що Росія змогла побудувати цей об'єкт за такі короткі терміни... Якщо одну базу атакують і знищать крилатими чи балістичними ракетами, іншу, ймовірно, можна буде швидко побудувати", - підкреслив Фарагассо.

Нагадаємо, російські реактивні дрони здатні залітати навіть у західні регіони України. Дальність їхнього польоту визначається технічними характеристиками, обсягом запасу пального та бортовим обладнанням.

Крім того, українська ППО поступово підвищує ефективність перехоплення російських реактивних дронів. Наразі середній показник знищення безпілотників типу "Герань-4" становить майже 60%.

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