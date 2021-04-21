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Кабмін посилив допомогу аграріям, вони зможуть отримати субсидії

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 14:28
Кабмін посилив допомогу аграріям, вони зможуть отримати субсидії Фото: аграріям в Україні надаватимуть субсидії (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів посилив допомогу фермерським господарствам. Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар.

Про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль у ході засідання уряду.

"Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм. Водночас загальна сума не перевищуватиме 100 тисяч гривень на одне господарство", - зазначив прем'єр-міністр.

Таким чином, уряд збільшив розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь.

"Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку щодо залучення дешевих ресурсів для розвитку та становлення фермерських господарств", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. У 2021 році на допомогу планують спрямувати додаткові 500 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% до 14%.

Так, парламент прийняв цей документ 17 грудня 2020 року. Законопроект підтримали 255 народних депутатів.

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