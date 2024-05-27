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В Минобороны рассказали, сколько украинцев за границей воспользовались "Резерв+"

Украина, Понедельник 27 мая 2024 14:57
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В Минобороны рассказали, сколько украинцев за границей воспользовались "Резерв+" Фото: приложение "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Больше 14 тысяч военнообязаных украинцев, находящихся за границей, обновили свои данные через приложение "Резерв+". В "рекордсменах" 10 стран, в том числе Польша, США, Нидерланды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"С 18 мая из-за применения Резерв+ свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за рубежом в 124 странах", - говорится в сообщении.

При этом лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

"Наши граждане за рубежом пользуются приложением для уточнения данных, что является важным поступком для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Только цифры

В Минобороны также назвали общие цифры - сколько украинцев обновили свои данные согласно новым нормам мобилизации в Украине, вступившим в силу с 18 мая. А именно:

  • более 1,1 млн военнообязанных обновили данные через Резерв+;
  • почти 55 тысяч - через ЦПАУ;
  • около 38 тысяч - через ТЦК.

Мобилизация в Украине

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно одной из его норм, всем военнообязанным в Украине необходимо обновить свои данные.

Это можно сделать тремя способами - прийти в ЦПАУ или ТЦК, воспользоваться специальным приложением "Резерв+". После авторизации там необходимо внесли личные данные, номер телефона, адрес электронной почты (по желанию).

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