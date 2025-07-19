100 миллионов долларов и тонна кокаина: в Британии обезвредили один из крупнейших наркокартелей

В Великобритании осудили семейный наркокартель, который возглавляла 65-летняя пенсионерка. За период своей деятельности банда распространила более тонны кокаина на сумму более 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на People .

В Лондоне Дебору Мейсон, известную под прозвищами "Королева пчел" и "бабушка-гангстерка", приговорили к 20 годам заключения за организацию одного из крупнейших наркокартелей в Великобритании.

Ее преступление британцы в один голос называют одним из крупнейших наркоделов, связанных с семейной организацией, в истории британского правосудия.

Так, следствие установило, что женщина вместе с родственниками - ее сестра, дети, партнеры детей и даже подруга дочери, в течение семи месяцев распространяла кокаин на миллионы долларов по всей стране.

Оптовая стоимость партий наркотиков составляла не менее 30 миллионов долларов, тогда как общая розничная оценка превышала 100 миллионов долларов.

После месяцев наблюдения полиция Лондона арестовала всех причастных.

Как сообщил детектив-констебль Джек Краушар, масштаб операции был чрезвычайным, а ее доходность - колоссальной.

"Мы остановили распространение наркотиков, которое вызывало насилие, страдания и разрушение общин", - отметил он.

В полиции также сообщили, что наркотики члены группировки перевозили даже с детьми, чтобы не вызвать подозрений.

Операцию возглавляла сама Мейсон из своего дома в северном Лондоне. Она вела роскошный образ жизни, часто отправлялась в отпуска, покупала брендовую одежду и даже планировала пластическую операцию в Турции.

Вместе с Деборой Мейсон были осуждены

ее дочери Деми Брайт (30 лет) и Розанна Мейсон (29 лет) - к 11 годам заключения каждая;

другая дочь, Лилли Брайт (26 лет) - 13 лет;

ее сын Реджи Брайт (24 года) - 15 лет;

ее сестра Тина Голдинг (66 лет) - 10 лет;

партнер дочери Деми Кендалл (31 год) - 13,5 лет;

подруга дочери Анита Слотер (44 года) - 13 лет.

Еще одну участницу - партнершу дочери Лилли, Хлою Ходжкин, которая сейчас беременна - ждет отдельный приговор.

В целом суд назначил членам группировки 106,5 лет лишения свободы.

Прокурор Роберт Хатчинсон охарактеризовал семью как "необычную" и подчеркнул, что вместо заботы и поддержки, Мейсон втянула своих родных в опасную и преступную деятельность.