100 мільйонів доларів і тонна кокаїну: у Британії знешкодили один з найбільших наркокартелів

У Великій Британії засудили сімейний наркокартель, який очолювала 65-річна пенсіонерка. За період своєї діяльності банда розповсюдила понад тонну кокаїну на суму понад 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на People .

У Лондоні Дебору Мейсон, відому під прізвиськами "Королева бджіл" і "бабуся-гангстерка", засудили до 20 років ув’язнення за організацію одного з найбільших наркокартелів у Великій Британії.

Її злочин британці в один голос називають однією з найбільших наркосправ, пов’язаних із родинною організацією, в історії британського правосуддя.

Так, слідство встановило, що жінка разом із родичами - її сестра, діти, партнери дітей і навіть подруга доньки, протягом семи місяців поширювала кокаїн на мільйони доларів по всій країні.

Оптова вартість партій наркотиків становила щонайменше 30 мільйонів доларів, тоді як загальна роздрібна оцінка перевищувала 100 мільйонів доларів.

Після місяців спостереження поліція Лондона заарештувала всіх причетних.

Як повідомив детектив-констебль Джек Краушар, масштаб операції був надзвичайним, а її прибутковість - колосальною.

"Ми зупинили розповсюдження наркотиків, яке спричиняло насильство, страждання та руйнування громад", - зазначив він.

В поліції також повідомили, що наркотики члени угруповання перевозили навіть із дітьми, щоб не викликати підозр.

Операцію очолювала сама Мейсон зі свого будинку в північному Лондоні. Вона вела розкішний спосіб життя, часто вирушала у відпустки, купувала брендовий одяг і навіть планувала пластичну операцію в Туреччині.

Разом з Деборою Мейсон були засуджені:

її доньки Демі Брайт (30 років) та Розанна Мейсон (29 років) - до 11 років ув’язнення кожна;

інша донька, Ліллі Брайт (26 років) - 13 років;

її син Реджі Брайт (24 роки) - 15 років;

її сестра Тіна Голдінг (66 років) - 10 років;

партнер доньки Демі Кендалл (31 рік) - 13,5 років;

подруга доньки Аніта Слотер (44 роки) - 13 років.

Ще одну учасницю - партнерку доньки Ліллі, Хлою Ходжкін, яка наразі вагітна - чекає окремий вирок.

Загалом суд призначив членам угруповання 106,5 років позбавлення волі.

Прокурор Роберт Гатчінсон охарактеризував сім’ю як "незвичайну" і наголосив, що замість турботи та підтримки, Мейсон втягнула своїх рідних у небезпечну і злочинну діяльність.